Την Παρασκευή 18 Ιουλίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων που θα επιχορηγήσει με 14.800€ τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου και στους Δήμους Περάματος, Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Σαλαμίνας (Γ’ κύκλος).

Με την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν επιχορήγηση για διάστημα 12 μηνών, με εκκίνηση κατά την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης. Το ποσό ενίσχυσης κάθε νέας επιχείρησης ανέρχεται σε 14.800€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

* 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ: μετά την έναρξη δραστηριότητας

* 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του α΄ εξάμηνου

* 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του β΄ εξάμηνου.

Η δράση απευθύνεται σε 850 ανέργους των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου και των Δήμων Περάματος, Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Σαλαμίνας, 18-60 ετών και αποσκοπεί στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στις 5 επιλέξιμες περιοχές της δράσης.

Η αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη Δ.ΥΠ.Α., προκειμένου να επιλεγούν οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα ενταχθούν με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης επιχειρηματικότητας ανέρχεται στα 12.580.000€ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/anoikta-proghramma

Πηγή: skai.gr

