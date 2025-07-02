ΔΥΠΑ: Πάνω από 750 εκατ. ευρώ οι δαπάνες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Ξεπέρασαν τα 750 εκατ. ευρώ οι πραγματικές δαπάνες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Next Generation EU, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, έως τις 26 Ιουνίου 2025, η ΔΥΠΑ είχε πραγματοποιήσει συνολικές πληρωμές, ύψους 768.759.817,53 ευρώ.

Από το σύνολο των δαπανών, τα 711 εκατ. ευρώ (93%) αφορούν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, όπως προγράμματα επιδότησης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Επιπλέον, 30 εκατ. ευρώ (4%) αφορούν στην ενίσχυση της ΔΥΠΑ με εργασιακούς συμβούλους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επισκεφτείτε:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.dypa.gov.gr/programmata-apasholisis-hrimatodotoumena-apo-to-tamio-anakampsis

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

