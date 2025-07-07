10 χρόνια μετά την κρίση: H βιωσιμότητα και ο Τσίπρας

Συνεχίζεται το έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον της γερμανικής ειδησεογραφίας για τα δέκα χρόνια από το ελληνικό δημοψήφισμα του 2015. Στα δημοσιεύματα αναδεικνύονται οι μεταβολές της τελευταίας δεκαετίας, οι προκλήσεις που παραμένουν αλλά και οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για την Ελλάδα μετά την κρίση.

Αποτίμηση της τελευταίας δεκαετίας

Το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ZDF θυμίζει ότι πριν από μία δεκαετία, «όλα ήταν διαφορετικά», με τη Γερμανία να πιέζει την Ελλάδα για περικοπές, ενώ ο τότε Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, είχε δηλώσει: «Στις 24 Απριλίου τα μεσάνυχτα όλα θα έχoυν τελειώσει». Η διαχείριση της ευρωκρίσης συνδέθηκε στενά με τα πρόσωπα του Σόιμπλε και της Άνγκελα Μέρκελ.

Έκτοτε η κατάσταση έχει μεταβληθεί ριζικά. Το δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό, αλλά εμφανίζει τάσεις υποχώρησης, ενώ η ανεργία έχει μειωθεί στο μισό και η οικονομία βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Όπως επισημαίνει ο οικονομολόγος Νικόλαος Βέττας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, «οι κίνδυνοι έχουν μειωθεί» και η χρηματοδότηση της χώρας από τις αγορές υπόκειται πλέον σε πιο ευνοϊκές συνθήκες σε σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Η ριζική μείωση της γραφειοκρατίας και η στροφή στην ψηφιοποίηση της διοίκησης αποτελούν αξιόπιστους μοχλούς ανάπτυξης.

Βελτιώσεις για τους επιχειρηματίες, ανησυχία για τη βάση

Ένας από τους ωφελημένους των μεταρρυθμίσεων είναι ο επιχειρηματίας Γιάννης Αλεξόπουλος του οποίου η εταιρεία, με δραστηριότητα στην αεροδιαστημική, σημειώνει άνοδο παραγωγής και ζήτησης. Ο ίδιος δηλώνει: «Όλα είναι ψηφιακά. Ξεκινάς πρωί, τελειώνεις μεσημέρι… Υπάρχει περισσότερη διαφάνεια». Στον αντίποδα, οι μισθωτοί βιώνουν ελάχιστη ανάκαμψη των εισοδημάτων, τα οποία παραμένουν κάτω από τα προ κρίσης επίπεδα.

Ερωτήματα για τη βιωσιμότητα και κοινωνικές ανισότητες

Το ζήτημα της βιωσιμότητας της ανάκαμψης επανέρχεται, με τον καθηγητή Βέττα να σημειώνει την ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, εξαγωγές και τη μεταποίηση. Η εφημερίδα Neues Deutschland συμπληρώνει πως, παρά τη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών, το κοινωνικό χάσμα στην Ελλάδα διευρύνεται, με τα ενοίκια να έχουν διπλασιαστεί και τις προσιτές κατοικίες να σπανίζουν, ενώ ο δημόσιος τομέας υγείας και εκπαίδευσης υποχρηματοδοτείται.

Η Άνγκελα Μέρκελ, κατά την πρόσφατη παρουσίαση του βιβλίου της στην Αθήνα, τόνισε ότι «χαίρομαι που στην Ελλάδα ξεπεράσατε την κρίση και σημειώνετε πρόοδο», επισημαίνοντας ωστόσο τη δυσκολία των νέων στην εύρεση οικονομικά προσιτής κατοικίας και την ανάγκη αύξησης των μισθών.

Πολιτικές εξελίξεις και το ενδεχόμενο επιστροφής Τσίπρα

Αναφορικά με το πολιτικό σκηνικό, τα γερμανικά ρεπορτάζ επισημαίνουν πως παρά τις πολλαπλές κρίσεις στη χώρα (σκάνδαλα παρακολουθήσεων, τραγωδίες τύπου Τεμπών, υποχρηματοδότηση κρίσιμων δομών), η κατακερματισμένη αντιπολίτευση αδυνατεί να εκφράσει οργανωμένη διαμαρτυρία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που κάποτε αποτέλεσε σημείο αναφοράς της ευρωπαϊκής αριστεράς, έχει διασπαστεί. Παρ’ όλα αυτά, οι μαζικές διαδηλώσεις - όπως αυτή για τα Τέμπη με περισσότερα από ένα εκατομμύριο συμμετέχοντες - αναδεικνύουν ότι υπάρχει έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, προκαλώντας ερωτήματα για το κατά πόσο αυτή μπορεί να μετασχηματιστεί σε πολιτική δυναμική. Το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα δεν φαντάζει πλέον απίθανο.

