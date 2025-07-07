Η τουρκική λίρα υποχώρησε περίπου 0,2% και ξεπέρασε τα 40 έναντι του δολαρίου νωρίς τη Δευτέρα, μετά τις συλλήψεις δημάρχων της αντιπολίτευσης και της διενέργειας νέας έρευνας σε βάρος του επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ.

Η λίρα άγγιξε τα 40,005 έναντι του δολαρίου νωρίς το πρωί και τώρα διαπραγματεύεται στα 39,9821.

Ο δείκτης αναφοράς BIST 100 του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, σημειώνει πτώση 1,34%, στις 10.138 μονάδες

Το τουρκικό νόμισμα έχει αποδυναμωθεί έναντι του δολαρίου κατά περίπου 11% μέχρι στιγμής φέτος λόγω των ανησυχιών για την εσωτερική πολιτική και τις συγκρούσεις στις γειτονικές χώρες.

Εν τω μεταξύ, η ισοτιμία τουρκικής λίρας ευρώ έχει εκτιναχθεί στο 47.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.