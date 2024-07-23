METLEN: Oλοκλήρωσε την πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων 110MWp στο Ηνωμένο Βασίλειο

Την πώληση ενός από τα χαρτοφυλάκιά της φωτοβολταϊκών έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο, προς την Schroders Greencoat, ολοκλήρωσε με επιτυχία η METLEN (πρώην Mytilineos).

Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από τρία πάρκα, τα οποία βρίσκονται στις περιοχές Gorse Lane του Lincolnshire, Defford του Worcestershire και Watnall του Nottinghamshire και έχουν συνολική ισχύ 110 MWp, παρέχοντας ενέργεια ισοδύναμη με αυτήν που απαιτείται για περίπου 41.300 κατοικίες ετησίως.

Τα τρία φωτοβολταϊκά πάρκα αναπτύχθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την M Renewables της METLEN και τον Απρίλιο του 2022 η εταιρεία και η Centrica υπέγραψαν μια συμφωνία πώλησης ενέργειας (PPA) με τη Vodafone UK για την ενέργεια που παράγεται από τα τρία έργα.

Αυτή η συναλλαγή καταδεικνύει τη δέσμευση της METLEN να απλοποιήσει και να αναβαθμίσει το χαρτοφυλάκιό της για τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους. Η METLEN παραμένει παγκόσμιος ηγέτης σε πολύπλοκα, μεγάλης κλίμακας έργα, σε όλο το φάσμα της ηλιακής ενέργειας, προσφέροντας στους πελάτες της πλήρεις υπηρεσίες ανάπτυξης και κατασκευής, που περιλαμβάνουν λεπτομερή σχεδίαση, και μακροπρόθεσμες υπηρεσίες συντήρησης.

Τον Οκτώβριο του 2023 η METLEN ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του Cleve Hill, ενός φωτοβολταϊκού έργου 373MW στο Kent του Ηνωμένου Βασιλείου με την Quinbrook Infrastructure Partners. Το Cleve Hill είναι επί του παρόντος το μεγαλύτερο εγκεκριμένο ηλιακό έργο στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2025.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η METLEN δραστηριοποιείται για πάνω από 10 χρόνια. Με 82 έργα ήδη ολοκληρωμένα, συνολικής αξίας €2,5 δισεκατομμυρίων, η εταιρεία έχει καθιερωθεί ως προτιμητέος συνεργάτης για την ενεργειακή μετάβαση στη χώρα, προσφέροντας μια σειρά από κορυφαίες λύσεις «πράσινης» ενέργειας από έργα ΑΠΕ έως συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και έργα δικτύου.

