Στη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της προχώρησε σήμερα η γερμανική Bosch, η οποία αναλαμβάνει τις δραστηριότητες θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού από την αμερικανική εταιρία Johnson Controls έναντι 7,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στην εξαγορά περιλαμβάνεται και το 100% της κοινοπραξίας τεχνολογίας κλιματισμού μεταξύ της Johnson Controls και της ιαπωνικής Hitachi. Η Bosch αποκτά πλέον ηγετική θέση στη διεθνή αγορά κλιματισμού και αντλιών θερμότητας.

Από το συνολικό ύψος της εξαγοράς, τα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια αφορούν την Johnson Controls και τα υπόλοιπα την Hitachi, η οποία κατέχει το 40% της κοινοπραξίας κλιματισμού που ιδρύθηκε το 2015.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της γερμανικής εταιρίας Στέφαν Χάρτουνγκ, πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της Bosch, η οποία αποκτά πλέον ηγετική θέση παγκοσμίως και για «σημαντικό ορόσημο για τη συνεπή εφαρμογή της Στρατηγικής 2030». Ο όμιλος, ο οποίος κατείχε ήδη σημαντική θέση στη αγορά θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, «επεκτείνεται με αυτό το βήμα και ενισχύει την παρουσία του στις ΗΠΑ και στην Ασία, επιτυγχάνοντας καλύτερη ισορροπία μεταξύ των επιχειρηματικών κλάδων του». Το 2023 η Johnson Controls και η κοινοπραξία της με την Hitachi κατέγραψαν πωλήσεις ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι εξαγορασθείσες επιχειρήσεις απασχολούν περίπου 12.000 άτομα παγκοσμίως, ενώ η συναλλαγή περιλαμβάνει 16 εγκαταστάσεις παραγωγής και 12 εγκαταστάσεις ανάπτυξης σε περισσότερες από 30 χώρες. Όταν ολοκληρωθεί η εξαγορά, σε περίπου έναν χρόνο, η Bosch εκτιμάται ότι θα απασχολεί συνολικά περισσότερους από 26.000 εργαζόμενους και ετήσιο τζίρο ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

