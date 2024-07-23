Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών της Softweb στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα την Διοίκηση και στελέχη της εταιρείας Softweb, με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην Εναλλακτική Αγορά. Ο Πρόεδρος και

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης χτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι.

Υποδεχόμενος τους εκπροσώπους της Softweb ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Γιάννος Κοντόπουλος αναφέρθηκε στην έως σήμερα επιτυχημένη πορεία της εταιρείας και υπογράμμισε τον ουσιαστικό ρόλο που η Εναλλακτική Αγορά μπορεί να παίξει στη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων μικρομεσαίων και καινοτόμων εταιρειών. Επεσήμανε δε, πως το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ήδη δρομολογήσει την αδειοδότηση της ΕΝ.Α. ως SMS Growth Market, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Softweb κ. Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Σήμερα είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την Softweb και για όλους εμάς. Από την αρχή, η αποστολή μας ήταν να αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες για να προσφέρουμε λύσεις αιχμής στους πελάτες μας. Πράγμα που απαιτεί τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που αυτή η ομάδα τα έχει στο έπακρο: Κουλτούρα καινοτομία, αντίληψη του business, προσαρμοστικότητα και φυσικά διαρκή έρευνα σε επίπεδο νέων τεχνολογιών. Τα πάντα στην Softweb γίνονται βάση πλάνου. Για εμάς, η είσοδος στο Χρηματιστήριο δεν προέκυψε απλά. Ήταν ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους μας και βασίζεται στο συνολικό πλάνο της εταιρείας. Το γεγονός αυτό δεν είναι το τέλος της διαδρομής μας, αλλά η αρχή μιας νέας σελίδας στην πορεία της Softweb. Είμαστε μια πολύ νεανική και δυναμική ομάδα που έχουμε το πάθος και την θέληση να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το momentum που έχουμε να αποτελέσουμε ηγετική δύναμη στο χώρο του επιχειρηματικού λογισμικού και να αλλάξουμε τα δεδομένα αυτού του κλάδου. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, πιστεύουμε σε αυτό το όραμα και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά για να το επιτύχουμε.

Είμαι ευγνώμων σε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό το επίτευγμα. Τα στελέχη της εταιρείας, τους πελάτες μας και τους συνεργάτες μας.»

