Αύξηση 20,6% στην ταξιδιωτική κίνηση το α' τρίμηνο

Αύξηση 20,6% κατέγραψε η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στο α' τρίμηνο του έτους, με αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να ενισχυθούν κατά 531,2 εκατ. ευρώ (16,2%) και διαμορφώθηκαν στα 3,81 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αύξηση κατά 212,6 εκατ. ευρώ (23,6%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,15 δισ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 3,6%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 18,0% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 66,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο την ίδια περίοδο εμφάνισε πλεόνασμα 2,69 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2,37 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Τα στοιχεία για τον Μάιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Μάιο του 2024 εμφάνισε πλεόνασμα 1.649,0 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.605,0 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Ειδικότερα, αύξηση κατά 6,8% κατέγραψαν το Μάιο του 2024 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.934,8 εκατ. ευρώ, έναντι 1.811,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023, ενώ αύξηση κατά 38,5% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Μάιος 2024: 285,8 εκατ. ευρώ, Μάιος 2023: 206,3 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 21,3%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 12,2%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 47,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 87,3% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Πηγή: skai.gr

