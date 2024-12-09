Σημαντική υποστήριξη από το Global Gateway της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνει η επένδυση της METLEN Energy & Metals («METLEN») στη Γκάνα για έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων βωξίτη, καθώς περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμβληματικών έργων για το έτος 2025. Η αναγνώριση αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του έργου, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει τον ρόλο της METLEN ως καταλύτη για την προώθηση διεθνών συνεργασιών και βιώσιμων επενδύσεων, αλλά και για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

Το Global Gateway υποστηρίζει επενδύσεις με τη συμμετοχή Ευρωπαϊκών εταιρειών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της υγείας και της εκπαίδευσης, με προτεραιότητα για το 2025 την Αφρική και τα Δυτικά Βαλκάνια. Στα εμβληματικά έργα του Global Gateway περιλαμβάνονται ευρωπαϊκές επενδύσεις που προωθούν την ανταγωνιστικότητα, ενισχύουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και συμβάλλουν στην «πράσινη» μετάβαση της παγκόσμιας οικονομίας. Η επένδυση της METLEN συγκαταλέγεται στα 46 έργα του καταλόγου για το 2025, τα οποία συνδυάζουν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε τρίτες χώρες, με στόχο την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs).

Το «Ολοκληρωμένο Έργο Βωξίτη και Αλουμινίου στη Γκάνα» εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση της πρόσβασης σε κρίσιμες πρώτες ύλες και στην εξασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι την τρέχουσα περίοδο οι διεθνείς αγορές βιώνουν έντονη πίεση στον κλάδο του βωξίτη και της αλουμίνας, με τη ζήτηση να ξεπερνά την προσφορά.

Το έργο της METLEN στη Γκάνα επικεντρώνεται στην εκμετάλλευση των πλούσιων κοιτασμάτων βωξίτη στην περιοχή Ninayhin – Mpasaaso, όπου έχουν εκτιμηθεί γεωλογικά αποθέματα περίπου 300 εκατ. τόνων.

Αυτήν την περίοδο, η METLEN διεξάγει μελέτες σκοπιμότητας για την ανάπτυξη του έργου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αυτές θα ολοκληρωθούν το 2025, όπου και θα ληφθούν οι αποφάσεις για τα επόμενα βήματα ανάπτυξης.

Η METLEN, ως η μοναδική πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει πιστή στη στρατηγική της να διασφαλίζει ποικίλες πηγές εφοδιασμού σε παγκόσμια κλίμακα.

Παράλληλα, ως ο μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ε.Ε., η METLEN συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εξωτερικούς προμηθευτές και στηρίζει την τοπική βιομηχανία αλουμινίου, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και τη συνολική ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε.

