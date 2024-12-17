Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρόστιμο 251 εκατ. ευρώ στη Meta από την ΕΕ

Η έρευνα ξεκίνησε πριν από 6 χρόνια αφού η Meta ενημέρωσε την Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων για παραβίαση που επηρέασε περίπου 29 εκατ. λογαριασμούς Facebook

Meta

Πρόστιμο 251 εκατομμυρίων ευρώ (263,5 εκατομμύρια δολάρια)  στον κολοσσό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Meta επέβαλε η κορυφαία ρυθμιστική αρχή απορρήτου δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από δύο έρευνες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Η έρευνα ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια αφού η Meta ενημέρωσε την Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας (DPC) για παραβίαση που επηρέασε περίπου 29 εκατομμύρια λογαριασμούς του Facebook παγκοσμίως, εκ των οποίων περίπου 3 εκατομμύρια τοποθετούνταν στην ΕΕ.

Η Meta διόρθωσε την παραβίαση λίγο μετά την ανακάλυψή της, είπε η DPC.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Meta Facebook πρόστιμο ΕΕ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark