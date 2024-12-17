Πρόστιμο 251 εκατομμυρίων ευρώ (263,5 εκατομμύρια δολάρια) στον κολοσσό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Meta επέβαλε η κορυφαία ρυθμιστική αρχή απορρήτου δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από δύο έρευνες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Η έρευνα ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια αφού η Meta ενημέρωσε την Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας (DPC) για παραβίαση που επηρέασε περίπου 29 εκατομμύρια λογαριασμούς του Facebook παγκοσμίως, εκ των οποίων περίπου 3 εκατομμύρια τοποθετούνταν στην ΕΕ.

Η Meta διόρθωσε την παραβίαση λίγο μετά την ανακάλυψή της, είπε η DPC.

Πηγή: skai.gr

