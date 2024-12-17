Σε μία ακόμη σφράγιση πρατηρίου καυσίμων για δύο έτη προχώρησαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι υπάλληλοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων της ΑΑΔΕ, κατόπιν καταγγελίας, πραγματοποίησαν δειγματοληψία υγρών καυσίμων σε πρατήριο, στον Ασπρόπυργο.

Από τον έλεγχο των δειγμάτων που πραγματοποίησε η Χημική Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, βρέθηκε ότι η αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων ήταν μη κανονική – νοθευμένη με αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

Μετά την επιβεβαίωση της νοθείας, οι τελωνειακοί ελεγκτές προέβησαν στη σφράγιση της εγκατάστασης για δύο (2) έτη.

Πέραν των διοικητικών προστίμων που θα επιβληθούν, ο έλεγχος συνεχίζεται και με τη λήψη μέτρων δέουσας επιμέλειας, όπου θα ενημερωθούν οι εταιρείες καυσίμων, να μην προμηθεύουν με καύσιμα το συγκεκριμένο πρατήριο, καθώς και όσα πρατήρια συνδέονται με το παραβατικό πρατήριο. Τέλος, κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της επιχείρησης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Πηγή: skai.gr

