Στα μέσα Ιανουαρίου ξεκινάει το πρόγραμμα «Σπίτι Μου 2», όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

«Το ηλικιακό όριο από 39 έτη πήγε στα 50 και επίσης έχουμε διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων. Έχουμε επίσης αύξηση του δανείου από 150.000 σε 190.000 χιλιάδες ευρώ και καλύπτουμε το 90% του δανείου» διευκρίνισε ο αναπληρωτής υπουργός, μιλώντας στο ΕΡΤNews.

Παράλληλα, όπως είπε για τους τρίτεκνους μειώνεται κατά 75% το επιτόκιο. Δίνοντας ένα παράδειγμα είπε ότι μια τετραμελής οικογένεια θα μπορεί να υποβάλει το αίτημα εφόσον έχει έως 36.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε πως το πρόγραμμα ευελπιστεί να δώσει λύση στο πρόβλημα στέγασης δήλωσε ότι «είκοσι χιλιάδες συμπολίτες μας θα αγοράσουν σπίτι με μειωμένο επιτόκιο» και όπως είπε αυτή είναι μια μεγάλη βοήθεια. «Η μηνιαία εξυπηρέτηση (του δανείου) θα είναι σαν να πληρώνεις ενοίκιο», συμπλήρωσε.

Μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το «Σπίτι μου 1» είναι η διεύρυνση του χρόνου από την έγκριση του δανείου μέχρι την εύρεση του σπιτιού που δεν έχει πια διάρκεια μόλις τρεις μήνες αλλά είναι πλέον χωρίς χρονικό περιορισμό και μέχρις της εξαντλήσεως των κεφαλαίων του προγράμματος.

Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε επίσης και στο πρόγραμμα «Αναβαθμίζω Ενεργειακά» και τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων που θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο. «Αφορά όλους και είναι 25.000 ευρώ» είπε προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα μπορεί να αποπληρωθεί άτοκα σε βάθος επταετίας.

Πηγή: skai.gr

