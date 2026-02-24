Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 3,9% τον Ιανουάριο του 2026 σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη δύσκολη αρχή έτους για την αγορά

Τον Ιανουάριο του 2026, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 3,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, σηματοδοτώντας μια δεύτερη συνεχόμενη δύσκολη αρχή του έτους για την αγορά.

Το μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία έφτασε το 19,3%, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Τα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή τύπου ισχύος μεταξύ των αγοραστών, με τα plug-in υβριδικά να εδραιώνουν τη θέση τους στην αγορά, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας τεχνολογικά ουδέτερης οδού για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων ACEA.

Νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ ανά πηγή ενέργειας

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 19,3% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2026, σημειώνοντας αύξηση από το χαμηλό βασικό ποσοστό του 14,9% ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέλαβαν το 38,6% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών στην ΕΕ. Εν τω μεταξύ, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 30,1%, από 39,5% τον Ιανουάριο του 2025.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τον Ιανουάριο του 2026, ταξινομήθηκαν 154.230 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, καταλαμβάνοντας το 19,3% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ. Οι τέσσερις μεγαλύτερες αγορές στην ΕΕ, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν το 60% των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, παρουσίασαν ανάμεικτα αποτελέσματα: η Γαλλία (+52,1%) και η Γερμανία (+23,8%) κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη, ενώ το Βέλγιο (-11,5%) και η Ολλανδία (-35,4%) παρουσίασαν μειώσεις.

Τα στοιχεία του Ιανουαρίου 2026 έδειξαν επίσης ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν στις 308.364 μονάδες, υποστηριζόμενες από την ανάπτυξη στην Ιταλία (+24,9%) και την Ισπανία (+9%), ενώ η Γαλλία παρέμεινε σταθερή. Ολοκληρώνοντας τις τέσσερις μεγάλες αγορές, η Γερμανία κατέγραψε μείωση 1,8% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025. Συνολικά, τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσώπευαν το 38,6% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με δυνατότητα plug-in συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη, φτάνοντας τις 78.741 μονάδες τον πρώτο μήνα του 2026. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε βασικές αγορές όπως η Ιταλία (+134,2%), η Ισπανία (+66,7%) και η Γερμανία (+23%). Ως αποτέλεσμα, τα νέα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δυνατότητα plug-in αντιπροσωπεύουν πλέον το 9,8% των ταξινομήσεων στην ΕΕ, από 7,4% τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.

Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Τον Ιανουάριο του 2026, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 28,2%, με όλες τις μεγάλες αγορές να παρουσιάζουν μειώσεις. Η Γαλλία παρουσίασε την πιο απότομη πτώση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατακόρυφα κατά 48,9%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-29,9%), την Ιταλία (-25,5%) και την Ισπανία (-22,5%).

Με 175.989 ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων τον περασμένο μήνα, το μερίδιο αγοράς για τα βενζινοκίνητα μειώθηκε στο 22% από 29,5% τον ίδιο μήνα πέρυσι. Η αγορά πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων συνέχισε την πτωτική της τάση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατά 22,3% και να αντιπροσωπεύουν το 8,1% των ταξινομήσεων νέων αυτοκινήτων τον περασμένο Ιανουάριο.

Σχετικά με την ACEA

Ο Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) εκπροσωπεί τους 17 μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, βαν, φορτηγών και λεωφορείων: BMW Group, DAF Trucks, Daimler Truck, Ferrari, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Iveco Group, JLR, Mercedes-Benz, Nissan, Renault Group, Stellantis, Toyota Motor Europe, TRATON GROUP, Volkswagen Group και Volvo Group.

