Εφορία: Σαφής εντολή για «σαρωτικούς» ελέγχους

«Γκάζι» στους ελέγχους με την μέθοδο των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου «πατάει» για το 2026 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Ο διοικητής της ΑΑΔΕ όχι μόνον «ανέβασε» τον αριθμό των ελέγχων που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για την τρέχουσα χρονιά, αλλά δίνει και εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να περάσουν από το «μικροσκόπιο» τις υποθέσεις εκείνες που το σύστημα χαρακτηρίζει «ύποπτες» και έχουν να κάνουν κυρίως με φορολογία εισοδήματος και μεταβιβάσεις ακινήτων.



Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο των ελέγχων θα βρεθούν υποθέσεις με ενδείξεις υψηλής παραβατικότητας και αυξημένης εισπραξιμότητας, μέσα από αντικειμενικά κριτήρια, με το σύστημα του risk analysis να έχει κομβικό ρόλο ως προς την επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων. Αυτές θα επιλέγονται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, αξιοποιώντας ηλεκτρονικά διαθέσιμα δεδομένα, καθώς και πληροφορίες από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές.

Με ποιο τρόπο θα γίνει η επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν

Αναφορικά με το «καλάθι» των ελέγχων του 2026, οι οδηγίες της ΑΑΔΕ είναι ξεκάθαρες:

Τουλάχιστον το 80% των υποθέσεων που θα ελεγχθούν το 2026 θα αφορά φορολογικά έτη και υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας, συμπεριλαμβανομένου και του έτους έκδοσης της απόφασης.

Τουλάχιστον το 75% του συνόλου των ελέγχων θα αφορά, κατά κανόνα, τις τρεις τελευταίες χρήσεις για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στόχος είναι ο έλεγχος «φρέσκων υποθέσεων» για τις οποίες η πιθανότητα είσπραξης των φόρων και των προστίμων είναι μεγαλύτερη.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης των ελέγχων, εντός του προβλεπόμενου 75%, και στα δύο προηγούμενα έτη πέραν της τελευταίας τριετίας, υπό προϋποθέσεις οι οποίες ωστόσο δεν δημοσιοποιούνται.

Για τις χρήσεις 2015, 2016 και 2017, προβλέπεται η έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Καθώς οι εν λόγω υποθέσεις έχουν υπερβεί την πενταετία, υπό έλεγχο είναι εκείνες για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία.

Ποιοι μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ

Η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή καταγράφει και φορολογικές υποθέσεις οι οποίες θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα, ανεξάρτητα από τη μοριοδότηση, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος, οι οποίες είναι:

Υποθέσεις που προκύπτουν από εκθέσεις των ΥΕΔΔΕ.

Υποθέσεις που βασίζονται σε πορισματικές εκθέσεις της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού

Εγκλήματος και διαβιβάσεις από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, όταν υπάρχουν ενδείξεις ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής.

Υποθέσεις επιστροφών φόρων.

Υποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ ή φόρου εισοδήματος χωρίς προηγούμενο έλεγχο.

Υποθέσεις με εκδοθέν ή επικείμενο σημείωμα διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου.

Υποθέσεις που προέκυψαν κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών ή δικαστικών εντολών.

Υποθέσεις των ΔΟΥ, ΕΛΚΕ, ΥΦΕ, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ΚΕΒΕΙΣ Αττικής και Θεσσαλονίκης, ΚΕΦΟΚ Αττικής και Θεσσαλονίκης και ΥΕΔΔΕ που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

Διασταυρωτικοί έλεγχοι ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και πολυμερείς έλεγχοι

Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής.

Έλεγχοι συμμόρφωσης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών και εφαρμογής του ν. 4557/2018 για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Υποθέσεις αμφισβήτησης ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος βάσει του άρθρου 28Α του ΚΦΕ.

Οι σαρωτικοί έλεγχοι θα επεκταθούν και στις μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, οι οποίες θα ελεγχθούν δειγματοληπτικά στο σύνολό τους από το Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Όμως, πέραν των υποθέσεων που επιλέγονται βάσει κριτηρίων, θα ελεγχθούν και όλες οι υποθέσεις για τις οποίες η προθεσμία έκδοσης πράξης διορθωτικού προσδιορισμού λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και αφορούν ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξίας, εφόσον δεν έχει γίνει αποδεκτή η προεκτίμηση - προσωρινή αξία της ΔΟΥ ή του ΚΕΦΟΚ.

