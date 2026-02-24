Σε ισχύ από σήμερα οι νέοι δασμοί Τραμπ ύψους 10%

Οι νέοι αμερικανικοί επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί ύψους 10%, που ανακοίνωσε πως θα επιβάλλονταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την ψυχρολουσία από το Ανώτατο Δικαστήριο την Παρασκευή, τέθηκαν σε ισχύ.

Οι νέοι επιπρόσθετοι δασμοί, το εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή των οποίων υπογράφτηκε την ίδια ημέρα, θέλει να αντικαταστήσουν τους προηγούμενους, που είχαν επιβληθεί επί δικαίων και αδίκων, και αυτούς που προβλέπονταν σε αρκετές συμφωνίες που υπέγραψε η κυβέρνηση των ΗΠΑ με διάφορους εμπορικούς εταίρους.

Δεν αντικαθιστούν αντίθετα τους λεγόμενους κλαδικούς δασμούς, που κυμαίνονται από 10 ως 50%, σε συγκεκριμένα αγαθά και τομείς δραστηριότητας (χαλκός, αυτοκίνητα, ξυλεία κατασκευών...) καθώς δεν τους αφορά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την οποία αναιρέθηκε μεγάλο μέρος των επιπρόσθετων δασμών που επέβαλε ο ρεπουμπλικάνος.

O Tραμπ απείλησε να αυξήσει το ποσοστό στο 15%, αλλά δεν εξέδωσε επίσημα οδηγία για την αύξηση του ποσοστού μέχρι την Τρίτη στις 12:01 π.μ. ώρα Ουάσινγκτον, όταν τέθηκε σε ισχύ ο δασμός 10%, σημειώνει το Bloomberg.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο Λευκός Οίκος επεξεργάζεται ένα σχέδιο που θα αυξήσει τους δασμούς στο 15%. Το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή αυτού του υψηλότερου συντελεστή δεν έχει οριστικοποιηθεί, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η έλλειψη σαφήνειας από την Ουάσινγκτον έχει προκαλέσει σύγχυση σε όλο τον κόσμο σχετικά με την ατζέντα του Τραμπ για τους δασμούς. Χώρες και εταιρείες μελετούν προσεκτικά τις υπάρχουσες εμπορικές συμφωνίες για να καθορίσουν πώς θα επηρεαστούν από τις τελευταίες απειλές του Τραμπ. Σημαντικοί εμπορικοί εταίροι, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας, έχουν παγώσει τις εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις εν μέσω της αβεβαιότητας.

Ο Τραμπ εφαρμόζει τον βασικό δασμό 10% σύμφωνα με το άρθρο 122 του νόμου περί εμπορίου του 1974, το οποίο επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει τον δασμό για 150 ημέρες χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.









