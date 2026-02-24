Του Χρυσόστομου Τσούφη

Εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες κινδυνεύουν από την 1η Μαρτίου να χάσουν την πλήρη υγειονομική τους κάλυψη. Τον ακριβή αριθμό τους ο ΕΦΚΑ θα τον γνωρίζει στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, όπως το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο αν αναλογιστεί κάποιος ότι πέρυσι τέτοια εποχή οι μη μισθωτοί με οφειλές ήταν περίπου 400.000.



Στις 31 Ιανουαρίου έληξε οι προθεσμία για τις παραπάνω κατηγορίες των μη μισθωτών να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους (κάποιες από τις οποίες αφορούν σειρά ετών) και τώρα απειλούνται με απώλεια της ασφαλιστικής τους ικανότητας.

Έχουν πλέον 5 μέρες με τη σημερινή στη διάθεση τους για να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από το 2017 έως και το 2025. Ο ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει ότι γίνεται λόγος για πλήρη εξόφληση. Μερική εξόφληση ή καταβολές έναντι δεν είναι δώρο άδωρο.



Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση, δεν έχουμε χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας για όλο το έτος αλλά με το μήνα κι εφόσον – όπως εξυπακούεται – τηρεί τους όρους της ρύθμισης.



Εξαίρεση αποτελούν οι οφειλές κάτω των 100€ καθώς σε αυτήν την κατηγορία των οφειλετών ανανεώνεται αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα για όλο το έτος χωρίς κάποια ενέργεια από τον οφειλέτη.



Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας δεν σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος αποκλείεται από την πρόσβαση στην δημόσια υγεία. Όλοι οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες με ενεργό ΑΜΚΑ διατηρούν δικαίωμα δωρεάν νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Απλά για τον οφειλέτη η πρόσβαση αυτή γίνεται πιο δύσκολη, πιο απαιτητική. Για παράδειγμα, ακόμη και για μια απλή συνταγογράφηση ο ασφαλισμένος θα πρέπει να απευθυνθεί σε δημόσια δομή κι όχι σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς.

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τις ακόλουθες ευάλωτες ομάδες:

-Ανήλικους

-Άτομα με αναπηρία

-Χρονίως πάσχοντες



Οι παραπάνω κατηγορίες δικαιούνται ιατρική κάλυψη και από ιδιώτες γιατρούς για συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπειών και διαγνωστικών εξετάσεων.



Σύμφωνα με γνωστοποίηση του ΕΦΚΑ η προϋπόθεση χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας για τους νεοεισερχόμενους στο ασφαλιστικό σύστημα μη μισθωτούς ασφαλισμένους είναι να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 μήνες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.



Οι ασφαλισμένοι μπορούν να ελέγχουν την ασφαλιστική τους ικανότητα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας "Ασφαλιστική Ικανότητα" στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)

Ειδικά για το μήνα Μάρτιο, οι ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν θέματα με την ασφαλιστική τους ικανότητα μέσω οποιαδήποτε Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής υπαγωγής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.