Μείωση κατέγραψε ο κύκλος εργασιών και ο όγκος στο λιανικό εμπόριο τον Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών τον μήνα Μάιο του 2025, παρουσίασε μείωση 4,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025 σημείωσε πτώση 1,1%.

Το ίδιο διάστημα, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε μείωση 5,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025 η μείωση διαμορφώθηκε στο 1,7%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025 παρουσίασε μείωση 1,1%, ενώ ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, εμφάνισε μείωση 2,0%.



