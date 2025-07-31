Δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Άνοιξε» η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων που εξασφαλίζουν σε χιλιάδες οικογένειες ενίσχυση με τη μορφή voucher για την εγγραφή του παιδιού ή των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της ΕΕΤΑΑ την περίοδο 2025-’26. Εφέτος η σχετική ΚΥΑ καθορίζει διετή ισχύ του προγράμματος και ενώ η ειδική πλατφόρμα ξεκίνησε ήδη να υποδέχεται αιτήσεις αναλόγως του ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 14 Αυγούστου.

Οι αιτήσεις αφορούν Βρεφικούς, Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠΑμεΑ της ΕΕΤΑΑ. Η Δράση έχει να κάνει με την «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2025-2026.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και οι προθεσμίες

Η βασική καινοτομία της φετινής Κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι η διετής διάρκειά της, η οποία προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα, μέσω των ήδη δεσμευμένων πόρων του Προγράμματος, ενώ η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων θα γίνει μέσω δύο κύκλων του, με αντίστοιχες Προσκλήσεις ενδιαφέροντος: α΄ κύκλος 2025-2026 και β΄ κύκλος 2026-2027.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ, και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Οι Αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, www.eetaa.gr, από 30/7/2025 – 14/8/2025, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του/της εκάστοτε Αιτούντα/Αιτούσας, ξεκινώντας ως ακολούθως:

30/7/2025 – 31/7/2025 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2.

01/8/2025– 02/8/2025 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4, 5.

03/8/2025 – 04/8/2025 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9.

05/8/2025 – 14/8/2025 για όλα τα ΑΦΜ.

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι απαραίτητη η κατοχή των κωδικών Taxisnet αποκλειστικά της/του αιτούσας/ντα.

Η πλειοψηφία των στοιχείων που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με τα Πληροφοριακά Συστήματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους, σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων και των Φορέων/Δομών περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στις 30/7/2025 στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (www.eetaa.gr).

Όλοι οι αιτούντες/σες, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση, κατά τη διάρκεια των ενστάσεων, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει οριστικοποιηθεί η αίτησή τους.

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

Προσοχή: για κάθε παιδί, θα πρέπει να υποβάλλεται μία και μοναδική αίτηση.

Επιπλέον, κάθε αιτών θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αίτησης.

Να έχει εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024, (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2024 – 31/12/2024), τόσο για τον ίδιο, όσο και για το έτερο μέλος, καθώς και για τα εξυπηρετούμενα παιδιά/ΑμεΑ που έχουν εισοδήματα.

Να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2024

α) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ για τους σκοπούς κάλυψης συμμετοχής όλων των κατηγοριών Δομών (πλην των δομών Β3 και Δ, που εξαιρούνται εισοδηματικών κριτηρίων), προκειμένου για τη λήψη πλήρους voucher, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

- Έως 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,

- Έως 30.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,

- Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις

- Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

β) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 42.000€ για τη συμμετοχή στις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1 και Β2, προκειμένου για τη λήψη voucher μειωμένης αξίας, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

- Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,

- Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,

- Έως 39.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις

- Έως 42.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Σε περίπτωση που το συνολικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 των αιτούντων, υπερβαίνει τα όρια της εν λόγω προϋπόθεσης (π.χ. άνω των 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά),και έως τις 33.000€, τότε τα ωφελούμενα παιδιά θα λαμβάνουν voucher μειωμένης αξίας.

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 29 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ για τη διετία 2025-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 755 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία.

Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΥΚΟΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα των ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών.



