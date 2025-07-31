Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καταλήξει σε δασμολογικούς συντελεστές για τους περισσότερους από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της χώρας. Ο υπόλοιπος κόσμος βρίσκεται σε αδιέξοδο, αναφέρει η Politico.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ σχεδιάζει να υπογράψει νέα εκτελεστικά διατάγματα την Πέμπτη, επιβάλλοντας υψηλότερους δασμούς σε αρκετές χώρες που δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε εμπορικές συμφωνίες μέχρι την προθεσμία που ο ίδιος επέβαλε, την Παρασκευή 1η Αυγούστου, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων εμπορικών εταίρων της Αμερικής, όπως ο Καναδάς, το Μεξικό και η Ταϊβάν. Αυτό έχει ωθήσει τους ηγέτες τους, καθώς και αξιωματούχους από άλλες σημαντικές οικονομίες, να προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια συμφωνία ή παράταση της τελευταίας στιγμής - αν και οι περισσότεροι είναι απαισιόδοξοι για αυτή την προοπτική.

«Οι εμπορικοί διαπραγματευτές των ΗΠΑ στύβουν την Ταϊβάν σαν λεμόνι», δήλωσε ένα άτομο που γνωρίζει τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ταϊβάν, το οποίο θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας του θέματος. «Οι ΗΠΑ τα θέλουν όλα, όσον αφορά στην πρόσβαση στις αγορές της Ταϊβάν».

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες προθεσμίες για τους δασμούς, ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι ο Τραμπ θα τηρήσει αυτή τη φορά την προθεσμία και δεν θα εκδώσει άλλη παράταση, κάτι που έχει κάνει δύο φορές από τότε που εφάρμοσε για πρώτη φορά τους «αμοιβαίους» δασμούς του σε δεκάδες εμπορικούς εταίρους στις 2 Απριλίου.

«Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ — ΙΣΧΥΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ. ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!!!» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social την Τετάρτη.

Αργότερα την Τετάρτη, ο πρόεδρος προέβη σε μια σειρά από άλλες εμπορικές κινήσεις, εκδίδοντας εκτελεστικά διατάγματα που αύξησαν τους δασμούς στη Βραζιλία στο 50%, έθεσε νέους δασμούς σε προϊόντα χαλκού και ανακοίνωσε μια προκαταρκτική συμφωνία με τη Νότια Κορέα, θέτοντας δασμούς στα προϊόντα της χώρας στο 15%, με αντάλλαγμα δεσμεύσεις για επενδύσεις άνω των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, αγορά ενέργειας από τις ΗΠΑ αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μείωση των δασμολογικών φραγμών.

Ανακοίνωσε μια άλλη συμφωνία με το Πακιστάν, «σύμφωνα με την οποία το Πακιστάν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου τους», αν και δεν είπε τίποτα για μείωση του δασμολογικού τους συντελεστή.

Ο πρόεδρος έχει ήδη χρησιμοποιήσει την απειλή αυξημένων νέων δασμών για να επιτύχει προκαταρκτικές εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με την Ιαπωνία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νότια Κορέα και αρκετές ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, ορίζοντας συντελεστές μεταξύ 15% και 20%, ενώ δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα παρατείνει μια ξεχωριστή προθεσμία, την 12η Αυγούστου, για την αύξηση των δασμών στην Κίνα στο 80%.

