Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η κυβέρνηση διαπίστωσε ότι οι τράπεζες έχουν παρεκκλίνει από τον πυρήνα της αρχικής τους αποστολής και με 6 μέτρα, τα οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, προσπαθεί να τις επαναφέρει στην (προβλεπόμενη) τροχιά.



ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ



Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε το μηδενισμό των προμηθειών για πληρωμές προς:

Δημόσιο

Ασφαλιστικά Ταμεία

Δήμους – Περιφέρειες

Λογαριασμούς Κοινής Ωφέλειας ( Ρεύμα, Νερό , Τηλέφωνο)



Η μελέτη των στοιχείων χρεώσεων που δημοσιεύουν οι ίδιες οι τράπεζες στις ιστοσελίδες τους δείχνει ότι οι χρεώσεις κλιμακώνονται ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής του πελάτη (γκισέ, ATM, ίντερνετ, mobile banking, σύστημα άμεσων χρεώσεων):

Για πληρωμή βεβαιωμένων φόρων χρέωση έως 2,5€

Για πληρωμή σε ΟΤΑ έως 2,5€

Για λογαριασμούς κοινής ωφέλειας έως 3€

Για πληρωμή σε ασφαλιστικά ταμεία – επιμελητήρια χρέωση έως 3€

Για πληρωμή σε ασφαλιστικές εταιρείες έως 3€



ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ



Στις μεταφορές χρημάτων για ποσά έως 5.000€ μπαίνει πλαφόν χρέωσης 0,5€ ανά έμβασμα.



Οι τράπεζες χρεώνουν αυτήν τη στιγμή 10€ έως 17€ για εμβάσματα αξίας έως 5.000€ σε τράπεζα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσό αυξάνεται στα 20€ αν το έμβασμα είναι επείγον.

Οι προμήθειες αυξάνονται για εμβάσματα σε άλλο πλην του ευρώ νόμισμα ή σε τράπεζα εκτός ευρωζώνης ακόμη και στα 37€



ΕΝΦΙΑ

Όπως είχε γράψει το skai.gr από το 2026 τράπεζες και διαχειριστές ακινήτων θα πληρώνουν διπλάσιο ΕΝΦΙΑ.

Υπολογίζεται ότι οι τράπεζες έχουν στη διάθεση τους περί τις 20.000 ακίνητα, τα μισά οικιστικά και τα άλλα μισά επιχειρηματικά. 13-15.000 ακίνητα έχουν οι servicers. Ακίνητα τα οποία λιμνάζουν αφού δεν έχουν καμιά χρήση.

Ο διπλός ΕΝΦΙΑ θα αυξήσει το κόστος συντήρησης του στοκ αυτού των ακινήτων κι άρα και την πίεση για να διατεθούν στην αγορά αυξάνοντας την προσφορά και επομένως πιέζοντας τις τιμές αγοράς κι ενοικίασης προς τα κάτω κατά το σκεπτικό της κυβέρνησης.



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ



Αίρονται παλιότεροι περιορισμοί σχετικά με τη δυνατότητα επιχειρήσεων εκτός τραπεζικού συστήματος να δίνουν επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο ιδιαίτερα στη δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες και δυσκολεύονται με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και όταν τα καταφέρνουν τα επιτόκια είναι πολύ υψηλά. Με την δυνατότητα χορήγησης δανείων κι από μεγάλες εταιρείες με ρευστότητα , ο ανταγωνισμός με τις τράπεζες θα αυξηθεί οδηγώντας στον εξορθολογισμό των επιτοκίων.



ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ



Συμφωνήθηκε με τις τράπεζες η συμμετοχή τους με 100εκατ€ στον συγκεκριμένο ιδιωτικό φορέα ο οποίος όταν λειτουργήσει – έπρεπε ήδη να λειτουργεί και πλέον ο στόχος τοποθετείται κάπου τον Απρίλιο του 2025 – θα αγοράζει μέσω πλειστηριασμών ακίνητα με έκπτωση 30% επί της εμπορικής τους αξίας. Όμως θα δίνει τη δυνατότητα στους πρώην ιδιοκτήτες τους (που κατοικούσαν σε αυτά και αποτελούσαν την κύρια κατοικία τους) να παραμείνουν για 12 χρόνια πληρώνοντας ενοίκιο το οποίο θα επιδοτείται με βάση περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια με 70€ έως 210€ μηνιαίως. Με την παρέλευση της 12ετίας και εφόσον η οικονομική τους κατάσταση το επιτρέπει, ο πρώην ιδιοκτήτης θα μπορεί να επαναγοράσει το ακίνητο του από τον φορέα.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Οι τράπεζες θα συνεισφέρουν «εθελοντικά» με 100εκατ€ στο πρόγραμμα ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ. Το ποσό είναι πολύ σημαντικό αν σκεφτεί κάποιος ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος που στόχο έχει το χτίσιμο νέων ή την ανακαίνιση υφιστάμενων σχολείων, είναι ύψους 250εκατ€



Ενισχυτικά στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός θα λειτουργήσουν :

Ο μηδενισμός της χρέωσης για τη φόρτιση προπληρωμένων καρτών έως 100€

Η διεύρυνση του ορίου συναλλαγών μέσω του συστήματος IRIS στα 1000€ καθημερινά χωρίς προμήθεια. (500€ για πληρωμές σε φίλους/ιδιώτες και 500€ σε επιχειρήσεις)

Η ανακοίνωση από τις αρχές Ιανουαρίου 2 φορές κάθε μήνα από την ΤτΕ όλων των χρεώσεων, των προμηθειών και των επιτοκίων των τραπεζών προκειμένου οι καταναλωτές να ενημερώνονται και να συγκρίνουν.



Πηγή: skai.gr

