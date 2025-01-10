Του Γιάννη Ανυφαντή

Την πρόθεση της κυβέρνησης να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για την αντιμετώπιση των υπέρογκων αυξήσεων στα ασφάλιστρα της υγείας, προανήγγειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στις ασφαλιστικές εταιρείες να μην προβούν σε υπέρογκες αυξήσεις.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι υπάρχει ζήτημα με τον δείκτη υγείας του ΙΟΒΕ, τονίζοντας ότι θα επαναξιολογηθεί.

Ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση σύντομα θα παρέμβει νομοθετικά για την θέσπιση νέου δείκτη υγείας, αυτή τη φορά από την ΕΛ.ΣΤΑΤ, προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια στην τιμολόγηση των υπηρεσιών αλλά και σταθερή και διαρκής ενημέρωση των πολιτών. Ο ίδιος πάντως επισήμανε ότι αυξήσεις, ύψους 14,6% που προβλέπει ο δείκτης του ΙΟΒΕ, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

«Δεν είναι αποδεκτές και καλούμε τις ασφαλιστικές εταιρείες να προσαρμοστούν σε αυτό. Μας ενδιαφέρει η κεφαλαιακή επάρκεια των ασφαλιστικών εταιρειών. Οι εταιρείες πρέπει να προσαρμοστούν. Πιστεύω ότι θα υπάρξει προσαρμογή αμέσως. Σε άλλη περίπτωση η κυβέρνηση έχει δείξει ότι έχει τη δυνατότητα όπως έκανε και με τις τράπεζες ή με το πλαφόν στις αυξήσεις των επαγγελματικών ενοικίων να λάβει μέτρα» είπε.

Επίσης, ζήτησε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να προχωρήσει με ταχύτητα στην ολοκλήρωση του ελέγχου για την ύπαρξη ή μη καρτέλ στον χώρο της ιδιωτικής υγείας.

Δίνοντας τα δεδομένα, ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι σήμερα είναι σε ισχύ 900 χιλιάδες ιδιωτικά συμβόλαια υγείας και από αυτά τα 255 χιλιάδες είναι δια βίου, τα οποία πραγματικά έχουν σημαντικές αυξήσεις τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα τη μείωσή τους. Τα δια βίου συμβόλαια από 711 χιλιάδες το 2011 έφτασαν στις 370 χιλιάδες το 2018, λόγω της μεγάλης κρίσης και των μνημονίων.

«Από τον πρώτο μήνα στο υπουργείο Ανάπτυξης συζήτησα με όλες τις ενώσεις καταναλωτών και το θέμα έχει τεθεί σε επανειλημμένες συσκέψεις στην κυβέρνηση με τη συμμετοχή της ΤτΕ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού» εξήγησε ο κ. Θεοδωρικάκος και υπογράμμισε πως το μείζον είναι ότι να συνεχιστεί η πολιτική μεταρρύθμισης του ΕΣΥ, ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν τις καλύτερες υπηρεσίες από το δημόσιο σύστημα υγείας. «Προτίθεμαι να απευθυνθώ εκ νέου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και να ζητήσω την άμεση ανακοίνωση ελέγχου για την ύπαρξη καρτέλ στον χώρο της ιδιωτικής υγείας, όπως είναι καθήκον και ευθύνη της. Θα πρέπει τάχιστα να ολοκληρώσει τον σχετικό έλεγχο και να κάνει τις ανακοινώσεις για το τι βρήκε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος συνολικά στην πολιτική του υπουργείου Ανάπτυξης σημείωσε ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι η αποτελεσματική μάχη για την αποκλιμάκωση των τιμών στα τρόφιμα, στα βασικά είδη διαβίωσης και η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. «Για αυτό εργαζόμαστε με σχέδιο και αυταπάρνηση, ώστε να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό και όπου χρειάζεται παρεμβαίνουμε με ρυθμιστικά μέτρα για συγκεκριμένα αποτελέσματα» προσέθεσε και επισήμανε ότι τις προηγούμενες ημέρες ανακοινώθηκε ύστερα από χρόνια αρνητικός πληθωρισμός, ο μικρότερος σε όλη την Ευρώπη.

Για απολύτως καθυστερημένες ενέργειες από την κυβέρνηση έκανε λόγο με τη σειρά της η Μιλένα Αποστολάκη. «Με την τακτική που ακολούθησαν οι ασφαλιστικές εταιρίες εξωθούνται οι δικαιούχοι τους στο να εγκαταλείψουν (τα ασφαλιστήρια). Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί αν δεν υπήρχε η ευγενική χορηγία της κυβέρνησης Μητσοτάκη», υποστήριξε, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα παρέμβει με «ολοκληρωμένο και συγκεκριμένο τρόπο για να προστατεύσει τους πολίτες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.