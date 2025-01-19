Μειώθηκαν οι εξαγωγές και οι πωλήσεις της Σαμπάνιας

H σύγχρονη πραγματικότητα που είναι μια εντελώς διαφορετική συνθήκη σε σχέση με τη ζωή μας πριν κάποιες δεκαετίες αλλά και οι ζοφερές καταστάσεις που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως «εξαφανίζουν» τις πωλήσεις της γαλλικής σαμπάνιας.

Αυτό επισημαίνουν οι ενώσεις παραγωγών, με τις εξαγωγές να έχουν μειωθεί σχεδόν 10% πέρυσι.

Οι καταναλωτές σε ζωτικής σημασίας αγορές όπως οι ΗΠΑ και η χώρα καταγωγής του ποτού, δηλαδή η Γαλλία μείωσαν την αγορά του ποτού- συνώνυμου της χλιδής και της καλοπέρασης, καθώς η οικονομική και πολιτική ανησυχία περιόρισε τη διάθεση του για... καλή ζωή.

«Η σαμπάνια είναι ένα πραγματικό βαρόμετρο της ψυχικής κατάστασης των καταναλωτών», δήλωσε ο Maxime Toubart, πρόεδρος του Syndicat Général des Vignerons, της συνδικαλιστικής ένωσης καλλιεργητών και συμπρόεδρος της Comité Champagne (Επιτροπή Σαμπάνιας), του κοινού εμπορίου.

«Δεν είναι καιρός να γιορτάσουμε δεδομένου του πληθωρισμού, των συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο, των οικονομικών αβεβαιοτήτων και της πολιτική αβεβαιότητας σε μερικές από τις μεγαλύτερες αγορές σαμπάνιας, όπως η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες».

«Σε λιγότερο ευνοϊκές περιόδους πρέπει να προετοιμαστούμε για το μέλλον, να διατηρήσουμε την περιβαλλοντική (πρότυπη) τροχιά μας, να κατακτήσουμε νέες αγορές και νέους καταναλωτές», συνόψισε ο David Chatillon, συμπρόεδρος της Επιτροπής Σαμπάνιας, η οποία διαπίστωσε πως τον Ιούλιο ότι η σοδειά του 2024 στην περιοχή της Καμπάνιας είχε υποφέρει από κακές καιρικές συνθήκες από την αρχή του έτους, συμπεριλαμβανομένων παγετών και υγρών καιρικών συνθηκών που αύξησαν τις επιθέσεις μυκήτων στους αμπελώνες της.

Σε αντίθεση με άλλες παραγωγές κρασιού, τα περισσότερα μπουκάλια σαμπάνιας είναι ένας συνδυασμός πολλών σοδειών, χρησιμοποιώντας στοκ από προηγούμενα χρόνια.

Αυτά τα αποθέματα αναπληρώνονται κατά τη διάρκεια των καλών ετών και μπορούν να αντισταθμίσουν την κακή συγκομιδή.

Πηγή: skai.gr

