Μεικτές τάσεις επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές την Τρίτη, ενώ αρνητικά κινούνται τα αμερικανικά futures.

Μεικτές τάσεις στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά 0,09% στις 597,95 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, σημειώνει πτώση 0,26% και κινείται στις 5.723,93 μονάδες.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει πτώση 0,35% στις 23.480,60 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται ανοδικά κατά 0,11% στις 7.944,51 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,32% στις 10.350,66 μονάδες.

Απώλειες καταγράφονται στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να σημειώνει άνοδο 0,29% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται ανοδικά κατά 0,22%.

Πτωτικά τα futures στη Wall Street

Υποχωρούν οι δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται πτωτικά κατά 0,34%, τα futures του S&P 500 σημειώνουν πτώση 0,44%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν πτώση 0,51%.

Μεικτές τάσεις και στα ασιατικά χρηματιστήρια

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη και στις αγορές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific σημειώνει άνοδο 0,85%.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε ανοδικά κατά 1,63%. Στην Ιαπωνία, ο Topix έκλεισε θετικά κατά 0,45% και ο Nikkei κατέγραψε οριακή πτώση 0,09%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο -0,73%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έκλεισε 0,13% υψηλότερα, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με άνοδο 0,36%.

Άνοδος για ευρώ και χρυσό

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,1514 δολάρια.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 5.023,39 δολάρια ανά ουγγιά, με άνοδο 0,54%.

Εν τω μεταξύ, υποχωρούν την Τρίτη οι αποδόσεις των 10ετών ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων.

Πηγή: skai.gr

