Σε αύξηση των επιτοκίων της προχώρησε η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας εν μέσω φόβων για άνοδο του πληθωρισμού λόγω του παγκόσμιου ενεργειακού σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Η τράπεζα σημειώνει ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, αλλά, σε ένα ευρύ φάσμα πιθανών σεναρίων, θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον παγκόσμιο και τον εγχώριο πληθωρισμό.

Η αύξηση ανεβάζει το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας από το 3,85% στο 4,1%, επαναφέροντάς το στο επίπεδο όπου βρισκόταν τον Φεβρουάριο του 2025 και εξαλείφοντας την ανακούφιση που είχαν προσφέρει οι δύο μειώσεις του προηγούμενη έτους.

Η διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει φόβους για ελλείψεις καυσίμων και εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις σε όλο τον κόσμο, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες διεθνώς να προετοιμάζονται για υψηλότερα επιτόκια, αναφέρουν οι Luca Ittimani και Patrick Commins.

Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) ήταν η μόνη που αναμενόταν να προχωρήσει τόσο σύντομα σε αύξηση, καθώς οι κεντρικές τράπεζες στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Ελβετία και τη Σουηδία αναμένεται όλες να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκιά τους αυτή την εβδομάδα.



Πηγή: skai.gr

