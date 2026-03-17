Η Σρι Λάνκα κήρυξε τις Τετάρτες αργία για το Δημόσιο, προκειμένου να εξοικονομηθούν καύσιμα, καθώς η νησιωτική χώρα αντιμετωπίζει πιθανές ελλείψεις στον απόηχο του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειρότερο, αλλά να ελπίζουμε για το καλύτερο», δήλωσε ο πρόεδρος Ανουρά Κουμάρα Ντισανάγιακε σε έκτακτη σύσκεψη με ανώτερους αξιωματούχους τη Δευτέρα.

Αυτό είναι το πιο πρόσφατο από μια σειρά έκτακτων μέτρων που έχουν λάβει ασιατικές χώρες, αφότου ο πόλεμος περιόρισε τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, από όπου μεταφέρονταν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τον Κόλπο προς την περιοχή της Ασίας, σημειώνει το BBC.

Σχεδόν το 90% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που διήλθε από τα στενά πέρυσι κατευθυνόταν προς την Ασία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο.

⛽ Fuel rationing measures kicked into effect in Sri Lanka as the impact of the war in the Middle East sent waves through the rest of the world.



Meanwhile, in Thailand, fears of spiking fuel prices have led to long lines at fuel pumps as a price freeze expires Monday. — FRANCE 24 English (@France24_en) March 16, 2026

Τι κάνουν άλλες ασιατικές χώρες

Σε άλλες περιοχές της Ασίας, οι αρχές έχουν καταφύγει σε διάφορα έκτακτα μέτρα.

Στην Ταϊλάνδη, για παράδειγμα, η κυβέρνηση προτρέπει τους πολίτες να αντικαταστήσουν τα κοστούμια με κοντομάνικα μπλουζάκια, ώστε να μειωθεί η χρήση κλιματιστικών, ενώ στη Μιανμάρ επιτρέπεται η κυκλοφορία ιδιωτικών οχημάτων μόνο σε εναλλάξ ημέρες, ανάλογα με τον αριθμό κυκλοφορίας τους.

Το Μπανγκλαντές έχει μεταφέρει νωρίτερα τις αργίες του Ραμαζανιού στα πανεπιστήμια και έχει εισαγάγει προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Στις Φιλιππίνες, ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες έχουν επιβάλει στους υπαλλήλους να εργάζονται από το σπίτι τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα, ενώ ο πρόεδρος Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ έχει απαγορεύσει τα μη απαραίτητα ταξίδια στον δημόσιο τομέα.

Ο Μάρκος ανακοίνωσε επίσης οικονομική ενίσχυση σε οδηγούς τρίκυκλων, αγρότες και ψαράδες για να αντιμετωπίσουν την αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Και το Βιετνάμ ενθαρρύνει έντονα τους πολίτες να παραμένουν περισσότερο στο σπίτι για εξοικονόμηση καυσίμων. Η κυβέρνηση κάλεσε επίσης τους πολίτες να «χρησιμοποιούν ποδήλατα, να μοιράζονται τα οχήματά τους, να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να περιορίζουν τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων όταν δεν είναι απαραίτητη».

Τι άλλο κάνει η Σρι Λάνκα

Η νέα τετραήμερη εργάσιμη εβδομάδα στη Σρι Λάνκα θα ισχύσει επίσης για σχολεία και πανεπιστήμια, αλλά δεν θα επηρεάσει κρατικούς φορείς που παρέχουν βασικές υπηρεσίες, όπως οι υγειονομικές και μεταναστευτικές αρχές, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι αρχές επέλεξαν την Τετάρτη αντί για την Παρασκευή ως επιπλέον ημέρα αργίας, ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες να μην παραμένουν κλειστές για τρεις συνεχόμενες ημέρες.

Οι οδηγοί υποχρεούνται πλέον να εγγράφονται σε ένα Εθνικό Μητρώο Καυσίμων, το οποίο καθορίζει την ποσότητα καυσίμων που μπορούν να αγοράσουν.

Αυτό έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια σε ορισμένους κατοίκους της Σρι Λάνκα, οι οποίοι θεωρούν ότι τα όρια –15 λίτρα για ιδιωτικά αυτοκίνητα και 5 λίτρα για μοτοσικλέτες– είναι πολύ χαμηλά.

Ο μηχανισμός δελτίου καυσίμων εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2022, κατά τη διάρκεια της χειρότερης οικονομικής κρίσης της χώρας, όταν εξαντλήθηκαν τα συναλλαγματικά της αποθέματα και δεν μπορούσε να εισάγει βασικά αγαθά και επαρκή καύσιμα.

Πηγή: skai.gr

