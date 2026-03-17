Δεκαοχτώ μέρες συμπληρώνονται από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση, χωρίς φως στο βάθος του τούνελ. Με την διεθνή οικονομία να αντιμετωπίζει πιέσεις μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, επικρατεί σύγχυση για τυχόν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, καθώς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη επισήμως διαψεύδουν ότι υπάρχει διπλωματική προσέγγιση.

Η ΕΕ αποφάσισε να μην επεκτείνει τις ναυτικές της επιχειρήσεις γύρω από το Στενό του Ορμούζ, παρά τη σφοδρή κριτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους επειδή δεν υποστηρίζουν τις ΗΠΑ στην ασφάλεια της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού.

Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα ενώ ήταν αγκυροβολημένο» αργά τη Δευτέρα κοντά στο βασικό λιμάνι πετρελαίου των Εμιράτων, Φουτζέιρα ανακοίνωσε η ναυτιλιακή υπηρεσία της Βρετανίας.

Την ίδια στιγμή, εντείνεται η ανθρωπιστική κρίση στον Λίβανο, με πάνω 1 εκατ. εκτοπισμένους από τα νότια της χώρας οι οποίοι «δεν θα επιστρέψουν στις εστίες τους μέχρι οι πολίτες του Ισραήλ να είναι ασφαλεις», όπως διαμηνύουν οι IDF.

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις των προηγούμενων ωρών

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.