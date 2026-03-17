Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Τρίτη, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται και η προσφορά να διαταράσσεται, παρά την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων από χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ).

Το συμβόλαιο του Brent για τον επόμενο μήνα κινείται ανοδικά κατά 3,95%, στα 104,18 δολάρια το βαρέλι (10:15 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο 4,42%, στα 97,63 δολάρια το βαρέλι.

Τη Δευτέρα, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απότομη πτώση, καθώς οι φόβοι για παρατεταμένο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ υποχώρησαν προσωρινά, αφού αρκετά δεξαμενόπλοια διέπλευσαν με ασφάλεια το στενό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες ότι η θαλάσσια οδός θα μπορούσε να ανοίξει ξανά σύντομα.

Το Brent έκλεισε τη Δευτέρα με πτώση 2,84%, ενώ το WTI κατέγραψε απώλειες 5,28%.

Η Ινδία διαπραγματεύεται επίσης τη διέλευση έξι επιπλέον πλοίων, ενώ αρκετές χώρες διεξάγουν παρασκηνιακές συνομιλίες με το Ιράν για να εξασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους, σύμφωνα με το Trading Economics.

Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στο Ιράν να συνεχίσει να μεταφέρει αργό πετρέλαιο μέσω του Ορμούζ, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έχει ζητήσει από άλλες χώρες να υποστηρίξουν τις προσπάθειες για τη διασφάλιση της εμπορικής δραστηριότητας στο στενό.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να διαθέσουν την πρώτη δόση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου έκτακτης ανάγκης, ενώ ο ΔΟΕ έδειξε ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αξιοποίηση των παγκόσμιων αποθεμάτων.

Ανοδικά και το φυσικό αέριο

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου σημειώνουν άνοδο προς τα 52 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καθώς οι αγορές ανησυχούν για τις παρατεταμένες διαταραχές του εφοδιασμού εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν εξαπέλυσε αντίποινα χτυπήματα εναντίον του Ισραήλ και αρκετών αραβικών κρατών, αφότου οι ΗΠΑ έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ, έναν βασικό κόμβο που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας, προκαλώντας ανησυχίες για τη συνέχιση των αναταραχών και καθυστερώντας περαιτέρω την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, ενός κρίσιμου παγκόσμιου σημείου συμφόρησης για τη ναυτιλία.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προέτρεψε τις συμμαχικές χώρες να συμβάλουν στην εξασφάλιση της διέλευσης των πλοίων από το στενό του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το ολλανδικό TTF διαπραγματεύονται την Τρίτη στα 52,16 ευρώ ανά μεγαβατώρα (10:15 ώρα Ελλάδος) με άνοδο 2,50%.

Πηγή: skai.gr

