Με ισχυρή πτώση 3,53% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, περιορίζοντας τα ετήσια κέρδη στο 8,80%.
Η πίεση που εκδηλώθηκε στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τη γαλλική αγορά, μεταφέρθηκε στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά η οποία έχασε σημαντικές στηρίξεις, υποχωρώντας προς τα επίπεδα των 1.400 μονάδων.
Την ίδια ώρα η εικόνα στη Wall Street η εικόνα ήταν καλύτερη με τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq να καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ, παρά το γεγονός ότι ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ έβαλε φρένο στις προσδοκίες για τον ρυθμό μείωση των επιτοκίων. Η Fed προβλέπει πλέον μόνο μία μείωση το 2024 αντί για τρεις.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.406, 91 μονάδες, έναντι 1.458,37 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 3,53%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 8.80%.
Τεχνικά, η διάσπαση της στήριξης των 1.414 μονάδων ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη στήριξη των 1.395 μονάδων, ενώ η υποχώρηση της αγοράς θα μπορούσε να επεκταθεί έως και τα επίπεδα των 1.350 μονάδων.
Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 3,65% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται σε ποσοστό 9,24%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 3,19%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 0,64%.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με απώλειες 4,26%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 16,88%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε 501,200 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 100,240 εκατ. ευρώ, έναντι 105,248 εκατ. ευρώ την περασμένη εβδομάδα.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 3,117 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 97,944 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 10,056 δισ. ευρώ.
