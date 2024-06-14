Με ισχυρή πτώση 3,53% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, περιορίζοντας τα ετήσια κέρδη στο 8,80%.

Η πίεση που εκδηλώθηκε στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τη γαλλική αγορά, μεταφέρθηκε στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά η οποία έχασε σημαντικές στηρίξεις, υποχωρώντας προς τα επίπεδα των 1.400 μονάδων.

Την ίδια ώρα η εικόνα στη Wall Street η εικόνα ήταν καλύτερη με τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq να καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ, παρά το γεγονός ότι ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ έβαλε φρένο στις προσδοκίες για τον ρυθμό μείωση των επιτοκίων. Η Fed προβλέπει πλέον μόνο μία μείωση το 2024 αντί για τρεις.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.406, 91 μονάδες, έναντι 1.458,37 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 3,53%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 8.80%.

Τεχνικά, η διάσπαση της στήριξης των 1.414 μονάδων ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη στήριξη των 1.395 μονάδων, ενώ η υποχώρηση της αγοράς θα μπορούσε να επεκταθεί έως και τα επίπεδα των 1.350 μονάδων.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 3,65% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται σε ποσοστό 9,24%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 3,19%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 0,64%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με απώλειες 4,26%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 16,88%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε 501,200 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 100,240 εκατ. ευρώ, έναντι 105,248 εκατ. ευρώ την περασμένη εβδομάδα.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 3,117 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 97,944 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 10,056 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

