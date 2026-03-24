Παπαθανάσης: 50 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για τη δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα»

Την απόφαση για τη δημοσίευση της Δράσης «Παράγουμε στην Ελλάδα», συνολικής δημόσιας δαπάνης 50.000.000 ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η αναλυτική πρόσκληση. Συγκεκριμένα, ενισχύονται αιτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 100.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200.000 ευρώ.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 50% έως 55% (με bonus ταχείας υλοποίησης, ύψους 5%) επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική.

Στην Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η έγκρισή τους για χρηματοδότηση, οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος υποβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης, η υποχρέωση των δικαιούχων σε σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας και οι λοιπές υποχρεώσεις και όροι της Δράσης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης. Η διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων ορίζεται 15 μήνες, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης της οριστικής έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης (αποτέλεσμα αξιολόγησης ή αποτέλεσμα αξιολόγησης ένστασης).

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 και ώρα 15:00. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.

Η Πρόσκληση της Δράσης δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ https://www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ http://www.efepae.gr. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο τηλέφωνο 801 11 36 300, στο email επικοινωνίας: infoepan@mou.gr, και από τον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 210 6985210, στο e-mail επικοινωνίας: info@efepae.gr, καθώς και από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δήλωσε σχετικά: «Στη συνέχεια της υλοποίησης δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις ΜμΕ, με πόρους του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που δρομολογήθηκαν ήδη, προχωρούμε σε μια ακόμα πρωτοβουλία που αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Το «Παράγουμε στην Ελλάδα», είναι μια πρόσκληση που έχει ως στόχο την ενίσχυση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας, αλλά και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Πέρα από την υψηλή επιδότηση επενδυτικών σχεδίων από 100.000 ευρώ έως 400000 ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης έως 50%, θέλω να τονίσω την απλούστευση της διαδικασίας αλλά και την επιπλέον επιδότηση του 5% στην περίπτωση που το σχέδιο της κάθε ΜμΕ επιτευχθεί γρήγορα. Συνεχίζουμε να κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξη, με στόχο να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους, συνεχίζουμε να αποδεικνύουμε ότι δυνατή οικονομία σημαίνει περισσότερες δουλειές και καλύτερα εισοδήματα για όλους, σημαίνει επιπλέον μέρισμα που γυρίζει άμεσα και σταθερά στην κοινωνία».

Πηγή: skai.gr

