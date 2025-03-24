Συνολικά 2.369.735.949,64 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.233.476 δικαιούχους από τις 24 έως τις 28 Μαρτίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 26 Μαρτίου θα καταβληθούν 1.188.889.147,37 ευρώ σε 2.473.580 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Απριλίου 2025.
- Στις 28 Μαρτίου θα καταβληθούν 1.120.546.802,27 ευρώ σε 1.701.960 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Απριλίου 2025.
- Στις 28 Μαρτίου θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων μηνός Απριλίου 2025 στη βάση του ν. 4778/2021.
- Από τις 24 έως τις 27 Μαρτίου θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 800.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 600.000 ευρώ σε 130 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
- 500.000 ευρώ σε 6 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
