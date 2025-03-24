H Σαντορίνη, υποδέχτηκε χθες Κυριακή το πρώτο κρουαζιερόπλοιο της χρονιάς, δίνοντας σε κατοίκους και επιχειρηματίες νότα αισιοδοξίας για την τουριστική σεζόν, μετά την ταλαιπωρία που υπέστησαν με τη σεισμική δραστηριότητα.

Το πρωί της Κυριακής, το Celestyal Discovery έδεσε στα ανοιχτά της Σαντορίνης με περίπου 1.700 στην πλειονότητά τους Αμερικανούς τουρίστες.

Σημειώνεται ότι η Celestyal Cruises είχε βγάλει τη Σαντορίνη από τη λίστα της νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η αυξημένη σεισμική δραστηριότητα - πρωτοφανής ακόμη και σε μια χώρα τόσο επιρρεπή σε σεισμό όπως η Ελλάδα - ώθησε τις αρχές να κλείσουν τα σχολεία, να σταματήσουν τις κατασκευές και να στείλουν διασώστες στο νησί.

Οι ντόπιοι μιλώντας στο Reuters, είπαν ότι αναπτερώθηκαν οι ελπίδες τους βλέποντας τους τουρίστες να επιστρέφουν έστρεφαν στο νησί.

«Όλοι ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα επανέλθουν στην κανονικότητα, ότι ο κόσμος θα επιστρέψει», είπε ο Τάσος Κοντός, ιδιοκτήτης καταστήματος. «Το σύννεφο φαίνεται να σηκώνεται».

Ένα νησί περίπου 20.000 κατοίκων, η Σαντορίνη πήρε τη σημερινή της μορφή μετά από μια από τις μεγαλύτερες ηφαιστειακές εκρήξεις στην ιστορία γύρω στο 1600 π.Χ. Υποδέχεται περίπου 2,5 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και η οικονομία της εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τον τουρισμό.

Δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές στο νησί μετά τους σεισμούς, αλλά οι αρχές είπαν ότι θα δημιουργήσουν ένα λιμάνι εκκένωσης για να διευκολύνουν την ασφαλή διαφυγή των ανθρώπων σε περίπτωση που σημειωθεί μεγαλύτερος σεισμός.

Πηγή: skai.gr

