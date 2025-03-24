Του Βαγγέλη Δουράκη

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη νέα αύξηση των κατώτατων μισθών τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο Τομέα, με την Εφορία όμως την ίδια ώρα να… «καραδοκεί». Άγαμοι, ζευγάρια χωρίς παιδιά, αλλά και ζευγάρια που έχουν ένα παιδί (αν και σε αυτές τις ομάδες έχει ήδη αυξηθεί το αφορολόγητο) θα διαπιστώσουν πως με την επικείμενη αναπροσαρμογή των αποδοχών αλλάζουν κλιμάκιο φορολόγησης και το ποσό που θα τους αναλογεί θα είναι ως και διπλάσιο σε σχέση με εκείνο που πληρώνουν σήμερα.

Τη «ζημιά» την κάνει η χαοτική απόσταση που χωρίζει τον συντελεστή φορολόγησης του πρώτου κλιμακίου με το δεύτερο, καθώς ο φόρος για ποσά ως και 10.000 ευρώ διαμορφώνεται στο 9% και εκτοξεύεται στο 22% για εισοδήματα από 10.000,01 ευρώ και πάνω. Έτσι, τις αυξήσεις που θα δοθούν τις «ροκανίζει» η Εφορία.

Παραδείγματα επιβαρύνσεων μετά τις αυξήσεις αποδοχών

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα ενός άγαμου μισθωτού του ιδιωτικού τομέα ή έγγαμου χωρίς παιδιά, ο οποίος αμείβεται με 14 μισθούς.

Αν σήμερα λαμβάνει τον κατώτατο μισθό, δηλαδή 830 ευρώ μεικτά, ο φόρος που του αναλογεί διαμορφώνεται στα 137 ευρώ ή σε 9,8 ευρώ τον μήνα.

Από 1η Απριλίου, οι αποδοχές του εν λόγω εργαζόμενου ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 880 ευρώ μεικτά. Σε αυτή την περίπτωση, όμως θα πρέπει να γνωρίζει πως ο ετήσιος φόρος θα ανέβει στα 270 ευρώ ή τα 19 ευρώ τον μήνα, διπλασιάζεται δηλαδή, καθώς μεγαλύτερο «κομμάτι» των αποδοχών του θα φορολογείται με τον συντελεστή 22%, ο οποίος ενεργοποιείται από τα 10.000,01 ευρώ και πάνω.

Με άλλα λόγια η τελική επιβάρυνση θα είναι 133 ευρώ τον χρόνο ή 9,5 ευρώ τον μήνα.

Και φυσικά σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται αφορολόγητο ποσό της τάξης των 8.686 ευρώ, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι ο μισθωτός έχει συμπληρώσει τις απαραίτητες συναλλαγές με την κάρτα του.

Για τους μισθωτούς με 1 παιδί με το αυξημένο αφορολόγητο (στα 10.000 ευρώ) ο ετήσιος φόρος με τις νέες αποδοχές (εάν διαμορφωθούν τελικά στα 880 ευρώ μεικτά) θα είναι 137 ευρώ αντί για 2 ευρώ που είναι με μισθό στα 830.

Υψηλότερο φόρο θα καταβάλλουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι άγαμοι ή έγγαμοι χωρίς παιδιά οι οποίοι αμείβονται με 12 μισθούς.

Συγκεκριμένα, σήμερα για παράδειγμα ο εισαγωγικός μισθός ενός κρατικού υπαλλήλου είναι 850 ευρώ με τον ετήσιο φόρο που αναλογεί να είναι 19 ευρώ ή 1,6 ευρώ τον μήνα.

Από 1η Απρίλη οι αποδοχές του εν λόγω υπαλλήλου θα ανέβουν στα 880 ευρώ, με τον ετήσιο φόρο να «σκαρφαλώνει» στα 47 ευρώ ή 3,9 ευρώ τον μήνα, κάτι που πρακτικά σημαίνει πως η αναπροσαρμογή των αποδοχών φέρνει και υψηλότερο φόρο κατά 28 ευρώ τον χρόνο ή 2,3 ευρώ τον μήνα.

«Τυχερές» πάντως θα σταθούν οι οικογένειες με 2 και περισσότερα παιδιά, εφόσον βεβαίως οι εργαζόμενοι γονείς αμείβονται με κατώτατο μισθό: Και αυτό γιατί το αφορολόγητο είναι αυξημένο πλέον κατά 1.000 ευρώ για όσους έχουν ανήλικα τέκνα. Άρα η αύξηση των κατώτατων αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα και του εισαγωγικού στον Δημόσιο δεν θα «αγγίξουν» φορολογικά τις συγκεκριμένες κατηγορίες γιατί παραμένουν αφορολόγητες.

Ποιες προτάσεις για μείωση φόρων έπεσαν στο τραπέζι

Όπως και να έχει το Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχουν βάλει στο τραπέζι νέο «πακέτο» φοροελαφρύνσεων που οπωσδήποτε θα περιορίσει τα βάρη κυρίως για τα μεσαία εισοδήματα.

Τα βασικά σενάρια που έχουν τεθεί αυτή τη στιγμή επί τάπητος για την άμεση φορολογία είναι:

Μείωση του φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα από 10.001 έως 20.000 ευρώ: «Ψαλίδι» του συντελεστή από 22% που είναι σήμερα σε χαμηλότερα επίπεδα με επικρατέστερο το 15%, κάτι που θα οδηγήσει σε μείωση του φόρου κατά 700 ευρώ και σε αύξηση του μηνιαίου εισοδήματος κατά 50 ευρώ για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας: Στόχος η ελάφρυνση των φορολογουμένων με εισοδήματα από 20.000 έως 40.000 ευρώ, καθώς η απουσία τιμαριθμικής αναπροσαρμογής της κλίμακας έχει οδηγήσει σε αυξημένα φορολογικά βάρη λόγω του πληθωρισμού.

Αύξηση του ορίου για τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή: Σήμερα, ο φορολογικός συντελεστής 44% επιβάλλεται σε εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ. Το σενάριο προβλέπει την αύξηση αυτού του ορίου για να μειωθούν οι φορολογικές πιέσεις σε υψηλότερα εισοδήματα.

