Ο Ίλον Μασκ κήρυξε πόλεμο στην Apple για μονοπωλιακές επ' ωφελεία του ChatGPT στο App Store. Ο δισεκατομμυριούχος ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η νεοφυής εταιρεία του τεχνητής νοημοσύνης xAI, θα κινηθεί νομικά εναντίον της Apple, κατηγορώντας την κατασκευάστρια των iPhone ότι παραβιάζει τους αντιμονοπωλιακούς κανονισμούς κατά τη διαχείριση της κατάταξης (ranking) της εφαρμογής στο ψηφιακό κατάστημά της App Store.

«Η Apple συμπεριφέρεται με τρόπο που καθιστά αδύνατο για οποιαδήποτε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης εκτός από την OpenAI να φτάσει στην 1η θέση στο App Store, κάτι που αποτελεί αναμφισβήτητη παραβίαση του αντιμονοπωλιακού κανονισμού. Η xAI θα λάβει άμεσα νομικά μέτρα», διεμήνυσε ο Μασκ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Ο Μασκ δεν παρείχε αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του. Η Apple, η OpenAI και η xAI δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Το ChatGPT κατέχει σήμερα την κορυφαία θέση στην ενότητα "Κορυφαίες Δωρεάν Εφαρμογές" του App Store για iPhone στις ΗΠΑ, ενώ το Grok της xAI κατατάσσεται πέμπτο και το chatbot Gemini της Google βρίσκεται στην 57η θέση.

Το ChatGPT ηγείται επίσης της κατάταξης στο Google Play Store, σύμφωνα με τα δεδομένα του Sensor Tower.

Η Apple διατηρεί συνεργασία με την OpenAI, καθώς ενσωματώνει το ChatGPT σε iPhone, iPad και Mac.

«Ε, @Apple App Store, γιατί αρνείσαι να βάλεις είτε το X είτε το Grok στην ενότητα "Απαραίτητο" όταν το X είναι η #1 εφαρμογή ειδήσεων στον κόσμο και το Grok είναι #5 μεταξύ όλων των εφαρμογών; Παίζεις πολιτικά;», διερωτήθηκε ο Μασκ σε προηγούμενη ανάρτησή του τη Δευτέρα.

«Δυστυχώς, τι επιλογή έχουμε;» πρόσθεσε αργότερα ο Μασκ σε ανάρτησή του για τη μήνυση. «Η Apple δεν έβαλε απλώς τον αντίχειρά της στη ζυγαριά, έβαλε ολόκληρο το σώμα της!» σημείωσε, κατηγορώντας τον πανίσχυρο όμιλο για δύο μέτρα και δύο σταθμά υπέρ του ChatGPT.

Τα σχόλια του Μασκ έρχονται καθώς οι ρυθμιστικές αρχές και οι αντίπαλοι εντείνουν τον έλεγχο του ελέγχου της Apple στο App Store της.

Τον Απρίλιο, ένας δικαστής των ΗΠΑ έκρινε ότι η Apple παραβίασε δικαστική εντολή που απαιτούσε από αυτήν να επιτρέψει μεγαλύτερο ανταγωνισμό στο App Store της και παρέπεμψε την εταιρεία σε ομοσπονδιακούς εισαγγελείς για έρευνα σε μια υπόθεση που έθεσε νομικά η Epic Games, εταιρεία του δημοφιλούς παιχνιδιού Fortnite.

Τον Απρίλιο στην Apple επιβλήθηκε πρόστιμο 500 εκατομμυρίων ευρώ από την αρμόδια αρχή της ΕΕ για την καταπολέμηση του ανταγωνισμού, η οποία ανέφερε ότι οι τεχνικοί και εμπορικοί περιορισμοί της εμπόδισαν τους προγραμματιστές εφαρμογών να κατευθύνουν τους χρήστες σε φθηνότερες προσφορές εκτός του App Store, παραβιάζοντας τον Νόμο περί Ψηφιακών Αγορών.

