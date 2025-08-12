Της Allison Schrager

Λατρεύω τις αγορές. Λατρεύω επίσης τα διαμάντια. Αυτό εξηγεί γιατί βιώνω ένα είδος υπαρξιακής κρίσης: Η δημοτικότητα των εργαστηριακών διαμαντιών με κάνει να αμφισβητώ την ομορφιά των αγορών, η οποία είναι η ικανότητά τους να δίνουν αξία σχεδόν σε οτιδήποτε.

Και δεν είναι μόνο τα διαμάντια. Οτιδήποτε στην οικονομία του οποίου η αξία βασίζεται στη σπανιότητα είναι ξαφνικά άφθονο: πολυτελείς τσάντες, μουσική, ακόμη και το ίδιο το χρήμα. Γιατί οτιδήποτε, αξίζει οτιδήποτε πια;

Τα διαμάντια κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου, όχι μόνο ως λάτρης των κοσμημάτων αλλά και ως οικονομολόγος. Όταν οι νέοι οικονομολόγοι αρχίζουν να αναλογίζονται για πρώτη φορά την έννοια της αξίας και γιατί τα πράγματα κοστίζουν όσο κοστίζουν, αναπόφευκτα στρεφόμαστε στον αρχαιότερο, τον Άνταμ Σμιθ.

Είναι αξιοσημείωτο, παρατήρησε, ότι τα διαμάντια κοστίζουν περισσότερο από το νερό. «Τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο από το νερό- αλλά θα αγοράσει σπάνια οποιοδήποτε πράγμα», έγραψε. «Ένα διαμάντι, αντίθετα, έχει ελάχιστη αξία στη χρήση - αλλά μια πολύ μεγάλη ποσότητα άλλων αγαθών μπορεί συχνά να αποκτηθεί σε αντάλλαγμα γι' αυτό».

Η σπανιότητα του διαμαντιού (καθώς και κάποιο καλό μάρκετινγκ) έκανε την αγορά μεγάλη και πολύτιμη. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό το σπάνιο κομμάτι άνθρακα, για τη δημιουργία του οποίου η γη χρειάζεται εκατομμύρια χρόνια, κατέληξε να συμβολίζει την αιώνια αγάπη και δέσμευση.

Τώρα τα διαμάντια μπορούν να κατασκευαστούν σε ένα εργαστήριο σε όχι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σε σχεδόν οποιαδήποτε ποσότητα. Δεν έχουν καμία αξία μεταπώλησης, ούτε σηματοδοτούν την αιώνια αγάπη. Αλλά προσπαθήστε να το πείτε αυτό σε κάποιον που μόλις πήρε (ή έδωσε) ένα τέλειο δαχτυλίδι αρραβώνων 3 καρατίων, το οποίο είναι κατά 90% φθηνότερο από το «αληθινό». Εν τω μεταξύ, η τιμή των φυσικών διαμαντιών - τα οποία πάντα υπόσχονταν να διατηρήσουν την αξία τους - έχει μειωθεί έως και 40%.

Και πάλι, τα ερωτήματα παρουσιάζονται: Εάν η προσφορά διαμαντιών είναι απεριόριστη, ποια είναι η αξία τους; Μπορεί η αγορά να τα τιμολογήσει; Γενικότερα, πώς θα αντιμετωπίσουν οι αγορές αυτή την κρίση αφθονίας;

Εξάλλου, σχεδόν τα πάντα στην Αμερική (εκτός από τη στέγαση) είναι διαθέσιμα και σε ζήτηση σε οποιαδήποτε ποσότητα. Σχεδόν όλη η μουσική που δημιουργήθηκε ποτέ είναι διαθέσιμη κατά παραγγελία στο τηλέφωνό σας, στη μηνιαία τιμή που κάποτε κόστιζε ένα απλό άλμπουμ. Οι πληροφορίες που κάποτε ήταν διαθέσιμες μόνο από μια χούφτα εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι τώρα σχεδόν παντού από οποιαδήποτε πηγή θέλετε, με όποια περιστροφή θέλετε. Και όπως και στη μουσική, έτσι και στα μέσα ενημέρωσης κανείς δεν ξέρει ποιο επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργεί, επειδή το τι είναι πολύτιμο φαίνεται να αλλάζει κάθε λεπτό.

Ακόμη και το πιο πολύτιμο και σπάνιο αγαθό από όλα - η νοημοσύνη - γίνεται άφθονο. Οι σκακιστές και οι γκουρού της οικονομίας (κάποια εκδοχή τους, τουλάχιστον), μπορούν να δημιουργηθούν με τη μαγεία της τεχνητής νοημοσύνης. Τι σημαίνει αυτό για την αξία της ανθρώπινης σκέψης, της γνώσης και της διάκρισης;

Οι αγορές τελικά θα τα ξεκαθαρίσουν όλα. Τουλάχιστον αυτό λέω στον εαυτό μου. Στο κάτω - κάτω, τα τρόφιμα και πολλά αναλώσιμα καταναλωτικά αγαθά ήταν κάποτε επίσης σπάνια. Τώρα που δεν είναι πια, κοίτα πόσο καλύτερα είμαστε. Ναι, η διαδικασία ήταν ακατάστατη, αλλά στο τέλος η αγορά έκανε τα αγαθά που οι άνθρωποι ήθελαν, να υπάρχουν σε αφθονία. Είτε προτιμάτε τα γκουρμέ πατατάκια είτε το δείπνο σε ένα γκουρμέ εστιατόριο, είναι διαθέσιμα έναντι κάποιου τιμήματος, κάποιο από τα οποία μπορεί πράγματι να αξίζει τον κόπο.

Τα καταναλωτικά αγαθά τμηματοποιούνται επίσης με βάση την ποιότητα. Αυτό μπορεί να είναι το μέλλον των διαμαντιών. Υπάρχει αφθονία από ψεύτικες τσάντες Birkin, για παράδειγμα, οι οποίες μπορούν τώρα να αγοραστούν σε ένα κατάστημα Walmart (μαζί με διαμάντια που έχουν φτιαχτεί σε εργαστήρια).

Για ένα ανεκπαίδευτο μάτι, αυτές οι τσάντες δεν διακρίνονται από τις πραγματικές - επίσης δερμάτινες, επίσης ωραίες, επίσης μεταφέρουν τα πράγματά σας - και όμως οι άνθρωποι εξακολουθούν να επιθυμούν μια πραγματική Birkin, για την οποία υπάρχει λίστα αναμονής ετών. Μπορεί να φταίει η μυσταγωγία ή η πολύτιμη αγορά μεταπώλησης, αλλά υπάρχουν άνθρωποι πρόθυμοι να ξοδέψουν 15.000 δολάρια για μια αυθεντική Birkin.

Αυτό που κατάφερε η Hermes είναι να δημιουργήσει έλλειψη από αφθονία. Ελέγχει την προσφορά των Birkins και δεν θα πουλήσει τόσες πολλές τσάντες. Αυτό όχι μόνο διατηρεί τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα, αλλά και εκτρέπει τη ζήτηση σε άλλα προϊόντα της Hermes. Άλλοι σχεδιαστές πολυτελείας που πολεμούν τις απομιμήσεις είναι λιγότερο απαιτητικοί: Πουλούν περισσότερες τσάντες και βιώνουν πτώση της ζήτησης.

Η De Beers, ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους διαμαντιών στον κόσμο, αντιμετωπίζει ένα δύσκολο πρόβλημα: η αγορά διαμαντιών είναι πολύ μεγάλη για να χρησιμοποιήσει η De Beers τη στρατηγική της Hermes. Χρειάζεται τα διαμάντια να είναι σπάνια και ξεχωριστά - όπως και σε κάθε δαχτυλίδι αρραβώνων στην Αμερική.

Αυτό μπορεί να μην είναι πλέον ρεαλιστικό. Μια πιθανή εναλλακτική λύση, είναι ένας κόσμος όπου τα φυσικά διαμάντια εξακολουθούν να είναι περιζήτητα - διατηρούν την αξία τους και έχουν ιδιαίτερο συμβολισμό - και, όπως οι τσάντες Birkin, αγοράζονται κυρίως από ένα ελίτ τμήμα της αγοράς. Η αγορά των μικρότερων, χαμηλότερης ποιότητας φυσικών διαμαντιών μπορεί κάλλιστα να εξαφανιστεί.

Αν συμβεί αυτό, η πίστη μου τόσο στην αξία ενός διαμαντιού όσο και στις δυνάμεις της αγοράς θα αποκατασταθεί. Το οποίο είναι καλό, διότι και τα δύο πράγματα - περισσότερη ομορφιά και περισσότερο εμπόριο - κάνουν τους πάντες να αισθάνονται καλύτερα.

Πηγή: skai.gr

