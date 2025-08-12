Του Χρυσόστομου Τσούφη

Δεν ξέρω πόσοι το ένιωσαν, πόσοι το πρόσεξαν, πόσοι το διαπίστωσαν στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων λιανικής, όμως από τον Οκτώβριο του 2024 η Ελλάδα άρχισε να…χτίζει ένα σερί. Ένα σερί που ο πληθωρισμός τροφίμων στη χώρα μας ήταν σημαντικά χαμηλότερος από τον κοινοτικό μέσο όρο.

Και όχι μόνο αυτό αλλά για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2024 - Φεβρουάριος 2025, οι τιμές των τροφίμων σημείωναν μείωση. Το σερί κράτησε έως και τον Απρίλιο που είναι ο τελευταίος μήνας κατά τον οποίο οι τιμές τροφίμων στη χώρας μας είχαν μικρότερη αύξηση σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.



Από τον Μάιο όμως η εικόνα έχει αρχίσει να αντιστρέφεται και δεν μπορεί να δικαιολογήσει απόλυτα αυτό που πολλά στελέχη της κυβέρνησης υποστηρίζουν στα πάνελ των εκπομπών. Ότι δηλαδή ο πληθωρισμός στα είδη πρώτης ανάγκης έχει υποχωρήσει και τώρα οι καταναλωτές βιώνουν τα αποτελέσματα της συσσωρευμένης ακρίβειας.



Τον Μάιο ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα ήταν στο 2,9% και 2,3% στην Ευρωζώνη. 2,5% και 2,3% αντίστοιχα ήταν οι τιμές για τον Ιούνιο. Και με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, απόκλιση σημαντική θα υπάρχει και στον Ιούλιο. Το επιχείρημα της τουριστικής κίνησης είναι εν μέρει αποδεκτό. Τουριστική κίνηση υπάρχει σε πολλά μέρη της Ευρώπης και επίσης τουριστική κίνηση και σημαντικά αυξημένη, υπήρξε στη χώρα και πέρυσι (επομένως η βάση σύγκρισης δεν είναι χαμηλή).



Ειδικότερα και ξεκινώντας από τα πιο πρόσφατα και τις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιούλιο, χωρίς καμιά λογική εξήγηση ο «εφιάλτης» του ελαιολάδου επέστρεψε καθώς σε σχέση με τον Ιούνιο σημειώθηκε ανατίμηση 9,5%. 2,6% ήταν η μηνιαία αύξηση στα πουλερικά και 3% στα υπόλοιπα τρόφιμα.



Αλλά και σε ετήσια βάση η εικόνα δεν είναι καλή:

Κρέατα +6,2%

Ψάρια +7%

Φρούτα +19,3%

Ζάχαρη +6,4%

Καφές +16,8%



Το σήμα κινδύνου το είχε στείλει ο Ιούνιος. Με βάση τις ανακοινώσεις της Eurostat η Ελλάδα είχε την μεγαλύτερη ανατίμηση στην Ευρωζώνη στο χοιρινό κρέας (7,6%), τη 2η μεγαλύτερη στα ψάρια (7%) και την 6η στο γιαούρτι (5,4%)



Επιπλέον, σε μια σειρά προϊόντων ο πληθωρισμός στην Ελλάδα απείχε παρασάγγας από τα κοινοτικά τεκταινόμενα:

Υπάρχουν βέβαια και κατηγορίες όπως το αρνί, τα πουλερικά, τα τυριά και τα αβγά που η εικόνα της χώρας είναι καλύτερη από αυτή της Ευρωζώνης.



Εκτός όμως από τα προβλήματα της εγχώριας αγοράς, καλή δεν φαίνεται να είναι και η διεθνής συγκυρία.

Ο δείκτης τροφίμων του ΟΗΕ σημείωσε τον Ιούλιο αυξήθηκε τον Ιούλιο στις 130 μονάδες και είναι πια 10 μονάδες υψηλότερος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο δείκτης κρεάτων αυξήθηκε στις 127,3 μονάδες και βρίσκεται πλέον σε ιστορικό υψηλό

Ο δείκτης σπορέλαιων – τα οποία χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων – αυξήθηκε 11 μονάδες, στις 166,8, σε ένα μήνα και βρίσκεται σε υψηλό 3ετίας.

Ο δείκτης γαλακτοκομικών υποχώρησε οριακά στις 155,3 μονάδες αλλά παραμένει 21 μονάδες υψηλότερος σε σχέση με πέρυσι και μια ανάσα από το ιστορικό υψηλό.



Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε φάση διαμόρφωσης των ρυθμίσεων στήριξης των πολιτών, ίσως θα πρέπει να λάβει υπόψη της και τα μηνύματα της αγοράς τροφίμων….

