ΗΠΑ-Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 200,52 μονάδων (–0,45%), στις 43.975,09 μονάδες

Χρηματιστήριο

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 200,52 μονάδων (–0,45%), στις 43.975,09 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 64,62 μονάδων (–0,30%), στις 21.385,40 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 16 μονάδων (–0,25%), στις 6.373,45 μονάδες.

