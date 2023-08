Στις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις του Market Pass Αυγούστου - Οκτωβρίου Οικονομία 16:15, 25.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Δεν απαιτείται νέα αίτηση για εκείνους οι οποίοι έχουν ήδη λάβει την ενίσχυση στους προηγούμενους κύκλους