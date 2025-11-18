Υπεγράφη η συμφωνία για την εξαγωγή 3.000 μεγαβάτ (MW) ηλεκτρικής ενέργειας από την Αίγυπτο στην Ευρώπη μέσω του ελληνικού δικτύου, όπως σημειώνεται σε δήλωση του αιγυπτιακού υπουργείου Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων.

Η τριμερής συμφωνία υπογράφηκε από την Αιγυπτιακή Εταιρεία Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (EETC), τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) της Ελλάδας και την ELICA SA, θυγατρική του Ομίλου Κοπελούζου. Η συμφωνία προβλέπει την έναρξη των τελικών μελετών για την υλοποίηση του έργου σύνδεσης των δικτύων Αιγύπτου και Ελλάδας, σύμφωνα με το egyptoil-gas.com.

Η διασύνδεση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη σύνδεση του εθνικού δικτύου της Αιγύπτου με το ενοποιημένο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο, εδραιώνοντας τον ρόλο της Αιγύπτου ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου και ζωτικής γέφυρας για την ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Αφρικής, Ασίας και Ευρώπης, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα βήμα προς την προώθηση του έργου Green Energy Interconnector (GREGY), το οποίο στοχεύει στη μεταφορά 100% καθαρής ενέργειας που προέρχεται από αιγυπτιακές ανανεώσιμες πηγές απευθείας στην Ευρώπη μέσω της ηπειρωτικής Ελλάδας.





Πηγή: skai.gr

