Υψηλή ζήτηση διαπιστώθηκε κατά την διαδικασία δημοπρασιών του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων (LNG slots) εκφόρτωσης και δυναμικότητας αεριοποίησης στον Τερματικό Σταθμό LNG της Ρεβυθούσας.

Η υψηλή ζήτηση, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, αποτυπώνεται στο γεγονός ότι όλα σχεδόν τα χρονοπαράθυρα για την περίοδο 2025-2030 έχουν ήδη δεσμευθεί, ενώ ενδιαφέρον καταγράφεται έως το 2032. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει τον στρατηγικό ρόλο της Ρεβυθούσας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, αντανακλώντας την αυξανόμενη εμπιστοσύνη της αγοράς στις υποδομές του ΔΕΣΦΑ.

Tο αυξημένο ενδιαφέρον για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης στη Ρεβυθούσα, το οποίο εκδηλώθηκε εν μέσω μιας περιόδου σημαντικών ανακατατάξεων και αυξημένης αστάθειας, καταδεικνύει τον κομβικό ρόλο του Τερματικού Σταθμού για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα επόμενα έτη, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους του Καθέτου Διαδρόμου.

Οι εξαγωγές LNG της Ελλάδας αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια, χάρη σε επενδύσεις για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Έργα, όπως ο αγωγός Καρπερή - Κομοτηνή και οι Σταθμοί Συμπίεσης σε Αμπέλια, Κομοτηνή και Νέα Μεσημβρία, πρόκειται να ενισχύσουν περαιτέρω την εξαγωγική ικανότητα της χώρας προς τις διεθνείς αγορές.

Ειδικότερα, για το έτος 2025 δεσμεύθηκαν και τα 41 χρονοπαράθυρα (slots) που προσφέρθηκαν, τα οποία αντιστοιχούν στην εκφόρτωση συνολικής ποσότητας 35 TWh. Αντίστοιχα, στη δημοπρασία για το 2026 δεσμεύθηκαν 21 από τα 22 συνολικά προσφερόμενα χρονοπαράθυρα, για την εκφόρτωση ποσότητας 35 TWh από τη συνολικά προσφερόμενη ποσότητα των 35,5 TWh. Για το 2027, δεσμεύθηκαν και τα 44 προσφερόμενα χρονοπαράθυρα, που αντιστοιχούν στην εκφόρτωση ποσότητας ύψους 36,5 TWh. Αντίστοιχα, για το 2028, και τα 44 προσφερόμενα χρονοπαράθυρα δεσμεύθηκαν, εξυπηρετώντας την εκφόρτωση συνολικής ποσότητας 35 TWh. Για το έτος 2029, δεσμεύθηκαν και τα 43 προσφερόμενα χρονοπαράθυρα, για την εκφόρτωση ποσότητας 35,5 TWh. Για το 2030, δεσμεύθηκαν 40 από τα προσφερόμενα χρονοπαράθυρα, αντιστοιχώντας σε ποσότητα ύψους 33,5 TWh. Για το 2031, δεσμεύθηκαν 20 από τα προσφερόμενα χρονοπαράθυρα, που αντιστοιχούν σε ποσότητα ύψους 19 TWh. Τέλος, παρά τη μεγάλη χρονική απόσταση, ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και για το 2032, με τη δέσμευση 2 χρονοπαραθύρων, συνολικής ποσότητας 2 TWh.

Αναλυτικά ο πίνακας έχει ως εξής:

ΕΤΟΣ ΧΡΟΝΟΠΑΡΑΘΥΡΑ ΧΡΗΣΤΕΣ

2025 41/41 (35 TWh) 7

2026 21/22 (35 TWh) 6

2027 44/44 (36,5 TWh) 6

2028 44/44 (35 TWh) 4

2029 43/44 (35,5 TWh) 5

2030 40/43 (33,5 TWh) 5

2031 20/43 (19 TWh) 3

2032 2/43 (2 TWh) 1

Τέλος σημειώνεται ότι η διαδικασία ετήσιου προγραμματισμού εκφορτώσεων και δέσμευσης δυναμικότητας που εφαρμόζει ο ΔΕΣΦΑ από το 2020, βασίζεται σε μηχανισμούς αγοράς (δημοπρασίες), διασφαλίζοντας την αποτελεσματική χρήση της εγκατάστασης LNG της Ρεβυθούσας σύμφωνα και με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στην ελληνική και διεθνή αγορά LNG.

