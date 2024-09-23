LNG : Έγκριση της χρηματοδότησης του έργου «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης» από την Κομισιόν

Την έκδοση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της εκτελεστικής απόφασης με την οποία εγκρίνεται η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης για την υλοποίηση του έργου «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014- 2020, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος μέσω ΕΣΠΑ για την ολοκλήρωση του έργου, ορίζεται σε 202.265.539 ευρώ.

Η έναρξη λειτουργίας του Τερματικού Σταθμού LNG της Αλεξανδρούπολης αναμένεται την 1η Οκτωβρίου εφέτος.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας προηγουμένως εξετάσει τα δεδομένα που προσκόμισε η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδοτική συνεισφορά για το έργο, που επιλέχθηκε από την ειδική υπηρεσία, ήταν πλήρως αιτιολογημένη.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, η απόφαση της Ε.Ε. σηματοδοτεί την αναγνώριση της σημασίας του έργου τόσο για την ενδυνάμωση του ρόλου και των προοπτικών της Ελλάδας ως κόμβου στη μεταφορά ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή, όσο και ως πηγή για την ενεργειακή τροφοδοσία της χώρας με φυσικό αέριο.

