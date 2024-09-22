Δύο από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τσιπ στον κόσμο, η TSMC 2330.TW και η Samsung Electronics 005930.KS, συζητούν την κατασκευή τεράστιων εργοστασιακών συγκροτημάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν τη βιομηχανία τσιπ τα επόμενα χρόνια, ανέφερε την Κυριακή η Wall Street Journal.

Τα έργα τσιπ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πιθανότατα θα έχουν αξία άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε η εφημερίδα.

Κορυφαία στελέχη της TSMC επισκέφτηκαν πρόσφατα τα ΗΑΕ και μίλησαν για ένα συγκρότημα εργοστασίων που ισοδυναμεί με μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο προηγμένες εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ταϊβάν, είπε η WSJ επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν τις αλληλεπιδράσεις.

Η Samsung Electronics με έδρα τη Νότια Κορέα, που κατασκευάζει smartphones, τηλεοράσεις και τσιπ μνήμης, εξετάζει επίσης σημαντικές νέες δραστηριότητες κατασκευής chip στη χώρα τα επόμενα χρόνια, ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενη ανώνυμες πηγές.

Η TSMC και η Samsung δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Ανώτερα στελέχη της Samsung Electronics επισκέφθηκαν πρόσφατα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συζήτησαν την ιδέα, ανέφερε η WSJ, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις ήταν ακόμα σε αρχικά στάδια και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τεχνικά και άλλα εμπόδια.

Σύμφωνα με τους αρχικούς όρους που συζητούνται, τα έργα θα χρηματοδοτούνται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με κεντρικό ρόλο για το κυρίαρχο αναπτυξιακό όχημα Mubadala που εδρεύει στο Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με το WSJ.

Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι ο ευρύτερος στόχος θα ήταν να αυξηθεί η παγκόσμια παραγωγή τσιπ και να συμβάλει στη μείωση των τιμών χωρίς να βλάψει την κερδοφορία των κατασκευαστών τσιπ.

Καθώς οι τεχνολογικές συμφωνίες στην περιοχή επιταχύνονται, η Ουάσιγκτον ανησυχεί όλο και περισσότερο ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής γίνονται αγωγός για την προηγμένη αμερικανική τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που φτάνει στην Κίνα.

Πηγή: skai.gr

