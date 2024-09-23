«Βρέχει» χρήματα στην αγορά - Περισσότερα από 3,5 δισ. ευρώ τους επόμενους 4 μήνες

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τουλάχιστον 3,5δισ ευρώ (1,5% του ΑΕΠ της χώρας) θα έχουν πέσει στην αγορά έως το τέλος Ιανουαρίου μέσω των διάφορων προγραμμάτων που προωθεί η κυβέρνηση.



ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2



Η ναυαρχίδα όλων δεν είναι άλλη από το πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 με προϋπολογισμό 2δισ€ (50% από το Ταμείο Ανάκαμψης και 50% από τραπεζικά κεφάλαια) και διευρυμένα ηλικιακά και εισοδηματικά όρια με έναρξη από το νέο έτος.



Το πρόγραμμα αναμένεται να επιτρέψει σε περίπου 20.000 να αποκτήσουν πρώτη κατοικία με δάνεια που καλύπτουν το 90% της αξίας του ακινήτου έως 190.000€. Το δάνειο θα είναι κατά 50% άτοκο. Το άλλο 50% θα έχει επιτόκιο στην περιοχή του 2% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Ειδικά για τρίτεκνους και πολύτεκνους άτοκο θα είναι το 75% του δανείου.



ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ



Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 400εκατ€ , 300εκατ€ από το Ταμείο Ανάκαμψης και 100εκατ€ από τραπεζικά κεφάλαια. Και αυτό το πρόγραμμα ξεκινά τον Ιανουάριο.



Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό , χωρίς δηλαδή περιορισμούς οποιασδήποτε μορφής ( ηλικία, εισόδημα, ενεργειακή κλάση, είδος κατοικίας) και απευθύνεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Μέσα από άτοκα δάνεια έως 25.000€ επιχειρείται η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Η διάρκεια αποπληρωμής μπορεί να φτάσει και τα 7 έτη , το οποίο σημαίνει ότι για ένα δάνειο 25.000€ η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 300€ περίπου.



ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ



Έως 25.000€ θα είναι και τα δάνεια σε επιχειρήσεις κι ελεύθερους επαγγελματίες που θα δίνονται μέσω του θεσμού των μικροπιστώσεων ο οποίος σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες θα κάνει έναρξη τον Δεκέμβριο.



Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 80εκατ€ αναμένεται να ευνοήσει κυρίως πολύ μικρές επιχειρήσεις και όσους παραμένουν αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα αφού δεν θα το «τρέξουν» τράπεζες αλλά ειδικά αδειοδοτημένες ιδιωτικές εταιρείες που λειτουργούν στο πλαίσιο του σχετικού νόμου που ψήφισε η κυβέρνηση το 2020 υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας.



Τα δάνεια που θα καλύπτουν μεταξύ άλλων κεφάλαια κίνησης, αγορά εξοπλισμού κι άλλες επενδυτικές ανάγκες θα είναι κατά τα 2 πρώτα χρόνια άτοκα. Στη συνέχεια με τόκο θα επιβαρύνεται το 50% του κεφαλαίου. Ο χρόνος αποπληρωμής μπορεί να κυμαίνεται από 12 μήνες έως και 10 έτη, με τον δανειολήπτη να έχει το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής. Δεν επιτρέπεται η λήψη εμπράγματων εξασφαλίσεων για τη χορήγηση των μικροχρηματοδοτήσεων.



GIGABIT VOUCHER



Με προϋπολογισμό 80εκατ€ (κυρίως με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και λιγότερο με εθνικούς) έρχεται από τον Οκτώβριο ως συμπληρωματικό του προγράμματος Smart Readiness το οποίο έφερνε την οπτική ίνα στην πολυκατοικία. Τώρα με αυτό το πρόγραμμα επιδοτείται και το «πέρασμα» της ίνας στο διαμέρισμα.



Δεν υπάρχουν κριτήρια , απευθύνεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις. Οι συμμετέχοντες θα πάρουν εκπτωτικό κουπόνι αξίας 200€ προκειμένου να εγκαταστήσουν τις ευρυζωνικές συνδέσεις ταχύτητας άνω των 300 Mbps στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας. Για το voucher απαιτείται μια αίτηση στο gov.gr και για τη σύνδεση μια αίτηση στον πάροχο του κάθε νοικοκυριού ή επιχείρησης.



ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ



Η αρχή θα γίνει από το νέο χρόνο με 35 νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 55εκατ€ και η χρηματοδότηση έρχεται από το ΕΣΠΑ και αποτελεί μέρος του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Θα χρηματοδοτηθούν σε ποσοστό 70% επιχειρηματικά σχέδια όλων των επιχειρήσεων πλην του τουρισμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Με συμπληρωματικό Προϋπολογισμό που φέρνει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών, το ΠΔΕ αυξάνεται κατά 900εκατ€ στα στα 13,1δισ€. Αυτό σημαίνει ότι τις τελευταίες 100 ημέρες του έτους στην αγορά θα πέσουν 900εκατ€ καινούρια χρήματα και 7δισ€ συνολικά από το πρόγραμμα ( έως τώρα έχουν ήδη δαπανηθεί περίπου 6δισ€). Την άυξηση του ΠΔΕ σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη κάνει εφικτή η υπεραπόδοση του προϋπολογισμού εξαιτίας των επιπλέον εσόδων από την ανάπτυξη και την απόδοση των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής.

