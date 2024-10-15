Τέσσερις αλλαγές που αφορούν τον εκσυχρονισμό της φορολογικής νομοθεσίας εξήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Οι τέσσερις αλλαγές αφορούν τα φιλοδωρήματα, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, τον προσδιορισμό σταθερής ημερομηνίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και ένα σύγχρονο διοικητικό μοντέλο για την ΑΑΔΕ, ενώ, μεταξύ άλλων, θεσπίζεται και η δυνατότητα για 2η ανανέωση της θητείας για τον διοικητή, Γ. Πιτσιλή.

Από 15 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου - Έκπτωση από 2% έως 4%

Σε ό,τι αφορά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε πως η ημερομηνία θα είναι σταθερή, από 15 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου, και δεν θα αλλάζει κάθε χρόνο, ώστε να γνωρίζουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι πότε ξεκινάει η υποβολή και πότε τελειώνει.

Μάλιστα, όσο νωρίτερα υποβάλλουν τις δηλώσεις τους οι φορολογούμενοι τόσο μεγαλύτερη έκπτωση φόρου θα έχουν εφόσον εξοφλήσουν τον φόρο εισοδήματος εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου.

Παράλληλα, προβλέπεται έκπτωση (από 2% έως 4%) για όσους καταβάλουν ολόκληρο το ποσό του φόρου εισοδήματος μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους και εφόσον υποβάλουν την φορολογική τους δήλωση, ως εξής:

α) 4% έκπτωση για όποιον υποβάλλει δήλωση από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου.

β) 3% έκπτωση από 1 Μαΐου έως 15 Ιουνίου.

γ) 2% έκπτωση από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου.

Επιπλέον, μονιμοποιείται η καταβολή του φόρου τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η 1η εκ των οποίων καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου.

Επίσης, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως εφεξής το κράτος δεν θα ζητάει μόνο από τους φορολογούμενους να είναι εντάξει με τις προθεσμίες, θα το ζητάει και από την ΑΑΔΕ και από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του δημοσίου οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις., ως φυσικά πρόσωπα.

Σε αυτό το πλαίσιο, για πρώτη φορά καθιερώνονται ποινές που ξεκινούν από 2.500 ευρώ στα φυσικά πρόσωπα που διοικούν φορείς του δημοσίου και καθυστερούν ή κάνουν λάθη στην ανάρτηση στοιχείων για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων. Όλοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

“Δεν έχει ξαναγίνει έως τώρα στην Ελλάδα, είναι μια αλλαγή συμπεριφοράς εκ μέρους του δημοσίου. Έχει ένα χρώμα εκσυχρονισμού και δικαιοσύνης” υπογράμμισε ο υπουργός.

Συγκεκριμένα, συστήνεται από την ΑΑΔΕ Ηλεκτρονικό Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων για την προσυμπλήρωση και την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Η εγγραφή στο Μητρώο είναι υποχρεωτική και αφορά Οργανισμούς και υπηρεσίες του Δημοσίου που υποχρεούνται να αποστείλουν δεδομένα στην ΑΑΔΕ για τις ανάγκες συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων. Μέσω του νέου ηλεκτρονικού μητρώου θα διαβιβάζονται προς την ΑΑΔΕ όλα τα αναγκαία στοιχεία για την προσυμπλήρωση και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων (όπως πχ οι αποδοχές από μισθωτή εργασία, συντάξεις, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι φόροι που παρακρατήθηκαν κλπ). Ο κάθε φορέας θα πρέπει να διαβιβάζει τα δεδομένα από την 16η Ιανουαρίου έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης, ανακριβούς διαβίβασης των παραπάνω δεδομένων στην ΑΑΔΕ ή μη εγγραφής στο Μητρώο, προβλέπεται πρόστιμο 2.500 ευρώ στα ευθυνόμενα πρόσωπα. Ως τέτοια θεωρούνται οι επικεφαλής των νομικών προσώπων του Δημοσίου (πχ ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ κλπ), για το Δημόσιο οι υπηρεσιακοί γραμματείς, για τους Δήμους οι γενικού γραμματείς και οριζόντια οι προϊστάμενοι για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης διαβίβασης, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Τέλος, σε περίπτωση, καθυστερημένης ενεργοποίησης της ψηφιακής πλατφόρμας από την ΑΑΔΕ, το πρόστιμο θα επιβληθεί στον Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Φιλοδωρήματα

Εξειδικεύοντας τα μέτρα ο υπουργός Οικονομικών, Χρίστος Δήμας, ανέφερε πως σε ό,τι αφορά τα φιλοδωρήματα, θεσπίζεται αφορολόγητο μέχρι τα 300 ευρώ για όσα καταβάλλονται μέσω POS. Και συμπλήρωσε πως απαλλάσσονται από τις ασφαλιστικές εισφορές. Μέχρι σήμερα η φορολόγηση των φιλοδωρημάτων ίσχυε από το πρώτο ευρώ, φορολογούνταν δηλαδή όπως ο μισθός του εργαζόμενου, διευκρίνισε ο υφυπουργός Οικονομικών, Χρίστος Δήμας.

Παράλληλα, εισάγεται μια αντικαταχρηστική διάταξη για τυχόν εργοδότες που θα σκεφτούν να μειώσουν τεχνητά τους μισθούς, δηλώνοντας μέρος αυτών ως φιλοδωρήματα: Σε περίπτωση μείωσης των τακτικών αποδοχών, με ταυτόχρονη ισόποση αύξηση των αποδοχών από φιλοδωρήματα, ο εργοδότης θα κληθεί να πληρώσει εισφορά 22% επί της μείωσης των τακτικών αποδοχών.

Τέλος επιτηδεύματος για μπλοκάκια

Σχετικά με το τέλος επιτηδεύματος, όπως έγινε γνωστό από χθες, καταργείται και για τους αμειβόμενους με μπλοκάκι από το 2025. Η κατάργηση αφορά και τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι» που απασχολούνται σε έως 3 εργοδότες ή που το 75% του εισοδήματος τους προέρχεται από έναν εργοδότη. Η κατάργηση αφορά τα εισοδήματα του 2024 που θα δηλωθούν το 2025 και μετά.

Νέα δομή στην ΑΑΔΕ

Με στόχο την ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της ΑΑΔΕ δρομολογούνται ορισμένες σημαντικές αλλαγές στο διοικητικό της μοντέλο. Συγκεκριμένα:

- Ανακατανέμονται οι αρμοδιότητες μεταξύ του Διοικητή και του Συμβουλίου Διοίκησης. Το Συμβούλιο Διοίκησης δεν θα εμπλέκεται στην καθημερινή λειτουργία της ΑΑΔΕ (πχ προμήθειες, προσωπικό κτλ), ενώ ταυτόχρονα αποκτά περισσότερο θεσμικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τον θεσμικό έλεγχο του Διοικητή και των Υποδιοικητών καθώς και την σύνταξη ετήσιων αξιολογήσεων του έργου τους.

- Δημιουργούνται 3 θέσεις Υποδιοικητών με στόχο να επικουρούν το έργο του Διοικητή καλύπτοντας συγκεκριμένους τομείς. Οι 3 θέσεις αφορούν τα εξής αντικείμενα:

α) Οργάνωση λειτουργιών.

β) Νομικές Υποθέσεις.

γ) Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

- Θεσπίζεται η δυνατότητα για δεύτερη ανανέωση θητείας του Διοικητή.

- Προβλέπεται η δυνατότητα για πρόσληψη ορισμένων γενικών διευθυντών/ διευθυντών και από τον ιδιωτικό τομέα σε τομείς όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι επικοινωνίες.

Πηγή: skai.gr

