Χατζηδάκης: Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος και για τους εργαζόμενους με μπλοκάκια

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τους εργαζόμενους με μπλοκάκια προανήγγειλε από τη Βουλή ο ΥΠΕΘΟ, Κωστής Χατζηδάκης.

Ειδικότερα, ο υπουργός μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, προανήγγειλε την οριζόντια κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος από το 2025 και για τα «μπλοκάκια».

Υπολογίζεται πως περίπου 25.000 φορολογούμενοι θα απαλλαγούν το 2025, από το τέλος επιτηδεύματος το οποίο κυμαίνεται από 400 έως 500 ευρώ.

«Στην κατάργηση τέλους επιτηδεύματος θα συμπεριληφθούν και οι εργαζόμενοι με μπλοκάκια και θα το δείτε γραμμένο για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών διευκρινίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι η απαλλαγή από την επιβάρυνση θα αφορά άμεσα και τα μπλοκάκια (με έως 3 εργοδότες) και δεν θα ισχύσει από το 2027.

Οι επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας

Επίσης, ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε δέκα ευρωπαϊκές πρωτιές της ελληνικής οικονομίας ενώ έδωσε παράλληλα απαντήσεις με επίσημα στοιχεία στην κριτική στελεχών της αντιπολίτευσης για τη φορολογία, τον πληθωρισμό και την κοινωνική πολιτική.

«Δεν υποτιμώ τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα από το παγκόσμιο πληθωριστικό σοκ, ή την απόκλιση των εισοδημάτων από το μέσο όρο της Ευρώπης», τόνισε ο υπουργός. «Δεν ισχυριστήκαμε ότι έχουμε έναν μαγικό τρόπο να λύσουμε τα προβλήματα. Υποσχεθήκαμε συγκεκριμένα πράγματα και αυτά θα κάνουμε. Πρέπει να κρινόμαστε σε σχέση με τις προεκλογικές μας υποσχέσεις και να θυμόμαστε επίσης το σημείο αφετηρίας. Αλλά την ίδια στιγμή θα ήταν άδικο, όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά για τους Έλληνες πολίτες, τις προσπάθειες και τις θυσίες των τελευταίων ετών, να αφήσουμε να παρουσιάζεται εικόνα μηδενισμού ή ισοπέδωσης που απέχει από την πραγματικότητα, τις εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών και των μέσων ενημέρωσης που δεν έχουν συνωμοτήσει υπέρ της Ελλάδας και της κυβέρνησης, αλλά καταγράφουν μια πραγματικότητα για όλες τις χώρες».

Ο κ. Χατζηδάκης στάθηκε στα εξής, παρουσιάζοντας απολογιστικά επίσημα στοιχεία της Eurostat για την περίοδο 2019-2023:

Απασχόληση-ανεργία: Η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού ανεργίας από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ, κατά περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες. «Μισό εκατομμύριο Έλληνες έχουν βρει δουλειά και θα υπάρξουν περαιτέρω θετικές εξελίξεις το 2025», είπε. Ανάπτυξη: Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ήταν πολλαπλάσιος του μέσου όρου της ΕΕ παρά τη μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ που καταγράφηκε το 2020 - όπως και στις άλλες χώρες που έχουν σημαντική συμμετοχή του τουρισμού στο ΑΕΠ - λόγω της πανδημίας. Επενδύσεις: Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στη σωρευτική αύξηση των επενδύσεων σε όλη την ΕΕ, «προς θλίψη ενδεχομένως όσων αμφισβητούν τα πάντα», κατεύθυνση στην οποία συμβάλλουν και οι αποκρατικοποιήσεις. Εξαγωγές: Η χώρα πέτυχε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεριδίου αγοράς στο παγκόσμιο εμπόριο, με δεύτερη την Πολωνία. Ανταγωνισμός: Μεταξύ 2018-2023 σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΟΟΣΑ επιτεύχθηκε η μεγαλύτερη αύξηση του επιπέδου ανταγωνισμού στην αγορά αγαθών. Βιομηχανική παραγωγή: «Παρά τα αντιθέτως εικαζόμενα έχουμε πολύ σημαντική ενίσχυση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής, Το ελληνικό παραγωγικό μοντέλο σταδιακά αλλάζει, η σύνθεσή του μεταβάλλεται υπέρ των επενδύσεων και των εξαγωγών και γίνεται ισχυρότερη η παρουσία της βιομηχανίας», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης. Χρέος: Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ. «Μόνο την περίοδο 2020-2023 είχαμε αποκλιμάκωση κατά 45 ποσοστιαίες μονάδες. Δεν εφησυχάζουμε γιατί το χρέος παραμένει υψηλό, αλλά κάθε χρόνο με τη συνετή πολιτική που εφαρμόζουμε, επιδιώκουμε να περιορίζεται το χρέος. Γιατί το υψηλό χρέος δεν είναι φιλολαϊκή αλλά αντιλαϊκή πολιτική», σημείωσε ο υπουργός. Επιτόκια δανεισμού: Η αποκλιμάκωση του χρέους οδήγησε και στη μεγαλύτερη μείωση του spread έναντι του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου. «Τις τελευταίες ημέρες μέχρι και για τα 5ετή ομόλογα η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα – πέρα από την Ιταλία και από τη Γαλλία. Και αυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία του ελληνικού λαού. Η πρόοδος είναι εθνική και δεν πρέπει να την υποτιμούμε», ανέφερε. Τιμές: Από το 2019, πριν τη διεθνή έκρηξη του πληθωρισμού, η Ελλάδα είχε τη μικρότερη αύξηση τιμών καταναλωτή στην ΕΕ. Εισοδήματα: «Τα τελευταία πέντε χρόνια, αφού αφαιρέσουμε την επίπτωση του πληθωρισμού, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν καθαρή σωρευτική αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 7,7% στην Ελλάδα έναντι 3,2% στην ΕΕ. Προφανώς θα θέλαμε να είναι μεγαλύτερη η αύξηση και ο πληθωρισμός χαμηλότερος. Αλλά τα στοιχεία δεν αμφισβητούνται» επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης.

Απαντώντας ειδικότερα στην κριτική που άσκησαν βουλευτές της αντιπολίτευσης ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε τα εξής:

- Για τη φορολογία: «Λέτε ότι υπάρχει υπερφορολόγηση που πνίγει την οικονομία. Τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Η κυβέρνηση – αν εξαιρέσετε το τέλος κλιματικής κρίσης και το φόρο στην κρουαζιέρα - έχει κάνει μόνο μειώσεις φόρων. Κάνετε μια συνειδητή σύγχυση ανάμεσα στην αύξηση των φόρων, που δεν υφίσταται και την αύξηση των εσόδων, που πράγματι υπάρχει γιατί έχουμε ανάπτυξη, άρα μεγαλύτερη πίτα και έχουμε επίσης αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής», σημείωσε ο υπουργός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε:

•Στο 6μηνο του 2024 με πληθωρισμό 3% τα έσοδα από το ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 10,3%. Το 7,3 % της αύξησης συνεπώς οφείλεται στην ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής π.χ. με τη σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS.

•Συνολικά το 2024 αναμένεται υπέρβαση των εσόδων του προϋπολογισμού από φόρους κατά 5,2%. Το 60% της αύξησης των εσόδων οφείλεται στην αύξηση της εισπραξιμότητας του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και το 26 % στην αύξηση των αμοιβών.

•Το 2025 υπολογίζεται αύξηση των εσόδων κατά 3,7% πρωτίστως λόγω της ανάπτυξης της οικονομίας και χωρίς καμία αύξηση φόρων παρά μόνο με μειώσεις. Με κυριότερο παράδειγμα τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που αυξάνει τα χρήματα που βάζουν στην τσέπη τους οι εργαζόμενοι.

-Για τον πληθωρισμό: «Πράγματι την τελευταία τριετία είναι το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα παγκοσμίως. Όμως φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι σε αποκλιμάκωση. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις παρεμβάσεις με ελέγχους, πρόστιμα για αισχροκέρδεια, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, μειώσεις φόρων που επιχειρούν να μετριάσουν το βάρος για τα νοικοκυριά», επεσήμανε ο υπουργός. Ενώ ειδικότερα για το θέμα του ΦΠΑ και την πολιτική που ακολουθεί η Ισπανία, επανέλαβε αφενός ότι ο πληθωρισμός εκεί ήταν υψηλότερος από τη χώρα μας και αφετέρου ότι η ισπανική κυβέρνηση προχώρησε σε μερική κατάργηση του μέτρου ανεβάζοντας και πάλι τους χαμηλούς συντελεστές.

-Για τις κοινωνικές δαπάνες: Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Χατζηδάκης για την περίοδο 2019-2023, «από αυτήν την αδιάφορη και δήθεν αντιλαϊκή κυβέρνηση» οι δαπάνες για την παιδεία αυξήθηκαν κατά 15%, για τα ασφαλιστικά ταμεία 16%, για την υγεία 46,5% και για τα νοσοκομεία 97,9 %.

«Προχωρούμε με ένα μείγμα πολιτικής που επιβραβεύεται στην πράξη και δεν δεχόμαστε την ισοπεδωτική κριτική γιατί η χώρα ανεβαίνει», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης. «Το μαρτυρούν τα στοιχεία για την εξέλιξη των μεγεθών, οι διεθνείς οργανισμοί που διατυπώνουν προβλέψεις ορισμένες φορές πιο αισιόδοξες από τις δικές μας, οι οίκοι αξιολόγησης που όλοι ανεξαιρέτως αναβαθμίζουν την Ελλάδα και οι ίδιοι οι πολίτες που έχουν μεν τα παράπονά τους αλλά συνολικά είναι περισσότερο προσανατολισμένοι προς τη Νέα Δημοκρατία. Με σοβαρότητα, σεμνότητα και αυτοπεποίθηση θα συνεχίσουμε συνδυάζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα με την φιλοαναπτυξιακή πολιτική και την κοινωνική δικαιοσύνη ώστε να κάνουμε το πατριωτικό μας καθήκον και να ανεβάσουμε την Ελλάδα αρκετά σκαλιά ψηλότερα».

