Αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα της τάξεως των 300 ευρώ το μήνα ή στα 3.600 ευρώ το χρόνο προετοιμάζεται να καθιερώσει η κυβέρνηση αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Σχετική διάταξη αναμένεται να κατατεθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο του Νοεμβρίου, ενώ τα φιλοδωρήματα έως αυτού του ορίου εκτός από φόρο εισοδήματος θα απαλλάσσονται και από ασφαλιστικές εισφορές.

Πηγή: skai.gr

