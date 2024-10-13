Λογαριασμός
Αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα έως 300 ευρώ τον μήνα θα καθιερώσει η κυβέρνηση 

Σχετική διάταξη αναμένεται να κατατεθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο του Νοεμβρίου - Τα φιλοδωρήματα έως αυτού του ορίου θα απαλλάσσονται από ασφαλιστικές εισφορές

πληρωμή

Αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα της τάξεως των 300 ευρώ το μήνα ή στα 3.600 ευρώ το χρόνο προετοιμάζεται να καθιερώσει η κυβέρνηση αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Σχετική διάταξη αναμένεται να κατατεθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο του Νοεμβρίου, ενώ τα φιλοδωρήματα έως αυτού του ορίου εκτός από φόρο εισοδήματος θα απαλλάσσονται και από ασφαλιστικές εισφορές.

