ΔΝΤ: Το παγκόσμιο δημόσιο χρέος θα φθάσει στο τέλος του χρόνου τα 100 τρισ. δολάρια

Το παγκόσμιο δημόσιο χρέος αναμένεται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται και θα φθάσει μέχρι το τέλος του χρόνου τα 100 τρισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή στο 93% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ανακοίνωσε σήμερα εκφράζοντας την ανησυχία του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης της έκθεσής του για τα δημοσιονομικά (Fiscal monitor).

Σε ποσοστά δεν υπάρχει αύξηση, καθώς το δημόσιο χρέος είχε ήδη φθάσει το 93% το 2023, όμως έχει αυξηθεί σε αξία και κυρίως η τάση δεν φαίνεται να αντιστρέφεται, αναφέρει εκφράζοντας τη λύπη του το Ταμείο, το οποίο προβλέπει ότι η αναλογία θα φθάσει το 100% στο τέλος της δεκαετίας.

Σε σύγκριση, το ιδιωτικό χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών ιδιωτικών επιχειρήσεων αντιπροσώπευε στα τέλη του 2023 το 146% του παγκόσμιου ΑΕΠ, σύμφωνα με τα δεδομένα του ΔΝΤ.

«Υπάρχουν μάλιστα λόγοι για να σκεφτούμε ότι η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη απ' ό,τι αναμενόταν», υπογράμμισε η Ίρα Ντάμπλα-Νόρις, υποδιευθύντρια του τμήματος δημοσιονομικών υποθέσεων του ΔΝΤ, με την ευκαιρία μιας συνέντευξης Τύπου μέσω του Ίντερνετ.

«Η εμπειρία μας υπενθυμίζει ότι οι προβολές για το χρέος έχουν την τάση να είναι υπερβολικά αισιόδοξες, είτε επειδή είναι υπερβολικά αισιόδοξες οι κυβερνήσεις αναφορικά με τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη είτε επειδή οι δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιούνται ποτέ πλήρως», ανέφερε.

Μολονότι τα κράτη έχουν ήδη ανακοινώσει δημοσιονομικές προσαρμογές, δεν είναι απαραίτητο ότι αυτές θα επιτρέψουν τη σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους και ακόμα λιγότερο τη μείωσή του, ακόμα κι αν υλοποιηθούν πλήρως.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένες από τις μεγάλες οικονομίες, στην πρώτη γραμμή των οποίων βρίσκονται η αμερικανική και η κινεζική, βλέπουν το χρέος τους να συνεχίζει να αυξάνεται και δεν φαίνεται καμιά ένδειξη ότι η τάση αυτή θα αντιστραφεί.

Για να υπάρξει πραγματική μείωση του δημόσιου χρέους, θα ήταν απαραίτητη μια προσαρμογή 3,8% του ΑΕΠ κάθε χρόνο μέχρι το τέλος της δεκαετίας, έναντι του 1% που εξεταζόταν μέχρι τώρα.

Όμως μια σημαντική μείωση των δημόσιων δαπανών θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των χωρών, με αύξηση των ανισοτήτων και της αναλογίας του χρέους, επισημαίνει ακόμα το ΔΝΤ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.