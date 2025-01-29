Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η ώρα της κρίσης έφτασε για περισσότερους από 1 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες οι οποίοι – μεθαύριο, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου- πρέπει να επιλέξουν την ασφαλιστική τους κατηγορία.



Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι φέτος αυξημένες κατά 2,7% όσο δηλαδή έκλεισε ο πληθωρισμός του 2024. Κανονικά σύμφωνα με το νόμο θα έπρεπε να είχαν αυξηθεί με βάση τον δείκτη μισθών ο οποίος όμως δεν κατέστη δυνατό να είναι έτοιμος έγκαιρα. Αυτό βέβαια ευνοεί τους ασφαλισμένους διότι με βάση τον δείκτη μισθών, οι ασφαλιστικές εισφορές θα έπρεπε να αυξηθούν κατά περίπου 4%.



Με βάση την αύξηση του 2,7% οι ασφαλιστικές κλάσεις κύριας σύνταξης διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

1η κλάση 244,65€ από 238,22 πέρυσι

2η κλάση 293,59€ από 285,87€ πέρυσι

3η κλάση 351,84€ από 342,59€ πέρυσι

4η κλάση 422,9€ από 411,78€ πέρυσι

5η κλάση 506,78€ από 493,46€ πέρυσ

6η κλάση 659,4€ από 642,06€ πέρυσι



Για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες με έως 5 έτη δραστηριότητας υπάρχει η ειδική μειωμένη εισφορά των 156,43€



Στα παραπάνω ποσά πρέπει να προστεθούν και 10€ που είναι η εισφορά υπέρ ανεργίας.



Επιπλέον οι 3 κλάσεις επικουρικής ασφάλισης (για όσους έχουν υποχρέωση καταβολής τους) διαμορφώνονται ως εξής:

1η κλάση 45,43€

2η κλάση 54,76€

3η κλάση 65,25€



Ταυτόχρονα οι κατηγορίες των εισφορών εφάπαξ παροχής μεταβάλλονται ως εξής:

1η κλάση 30,29€

2η κλάση 36,12€

3η κλάση 43,10€



Η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ελαφρά τη καρδία καθώς είναι κομβική για τη διαμόρφωση του ύψους της σύνταξης του ασφαλισμένου. Όλοι οι εργατολόγοι και νομικοί με τους οποίους ήρθε σε επαφή το skai.gr συμβουλεύουν τους ασφαλισμένους να μην επιλέξουν την πρώτη και πιο φθηνή κλάση – στην οποία συγκεντρώνεται περίπου το 90% - αλλά να πάνε όσο πιο ψηλά τους επιτρέπει το….πορτοφόλι τους.



Για την ακρίβεια αν τεθεί ως στόχος μια σύνταξη στα 1000€, τότε πρέπει να επιλεχθεί τουλάχιστον η 3η κατηγορία, που ισοδυναμεί με 470,19€/μήνα ( 351,84€ κύρια σύνταξη +10€ εισφορά ανεργίας + 65,25€ εισφορά επικουρικής + 43,10€ εισφορά εφάπαξ παροχής).

Η «επιμονή» στην πιο φθηνή κλάση των 331€ συνολικά, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια μετά από 30 χρόνια ασφάλισης σε σύνταξη που δεν ξεπερνά τα 650€. Ακόμη και με 40 χρόνια η σύνταξη βάση της χαμηλότερης ασφαλιστικής κλίμακας θα είναι κοντά στα 800€.

Και προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη επιλογή πρέπει να γίνει ιδανικά από την αρχή του ασφαλιστικού βίου και όχι να περιμένει ο ασφαλισμένος τα τελευταία χρόνια της ασφάλισης του για να «εξασφαλίσει» την υψηλότερη σύνταξη



Αν έως την Παρασκευή κάποιος ασφαλισμένος δεν αλλάξει ασφαλιστική κλάση, το σύστημα αυτόματα θεωρεί ότι ασφαλισμένος επιθυμεί την παραμονή του στην περσινή κατηγορία.



Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων με παράλληλη μισθωτή και μη μισθωτή απασχόληση καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στη μισθωτή απασχόλησή του, βάσει των ασφαλιστέων αποδοχών του.

Αν αυτές είναι υψηλότερες των εισφορών που προκύπτουν από την επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία καλύπτεται η υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον ελεύθερο επαγγελματία. Κάθε ποσό εισφοράς πλέον της υποχρέωσης που προκύπτει από την ασφαλιστική κατηγορία προσμετράται και αυξάνει τη μελλοντική συνταξιοδοτική παροχή.

Αν οι καταβληθείσες εισφορές από τη μισθωτή εργασία υπολείπονται της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας, η οποία στην περίπτωση της παράλληλης απασχόλησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον η δεύτερη ή σε περίπτωση κατάταξης στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία θα πρέπει να είναι η πρώτη, τότε ο ασφαλισμένος καλείται να καλύψει τη διαφορά.



Η αίτηση για την επιλογή ασφαλιστικής κλάσης γίνεται ηλεκτρονικά στον e-ΕΦΚΑ με ταυτοποίηση μέσω των κωδικών TAXIS και του ΑΜΚΑ.

