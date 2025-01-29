Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Τρίτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τις μετοχές τεχνολογικών κολοσσών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη να ανακάμπτουν από τις σημαντικές απώλειες που υπέστησαν την προηγούμενη ημέρα.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 136,77 μονάδων (+0,31%), στις 44.850,35 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 391,75 μονάδων (+2,03%), στις 19.733,59 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 55,42 μονάδων (+0,92%), στις 6.067,70 μονάδες.

