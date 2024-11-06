Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα είχε χθες, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας.

Βασικό θέμα συζήτησης ήταν η λειψυδρία στα νησιά και οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες ύδρευσης - άρδευσης.

Συζητήθηκε επίσης το θέμα των δύο σημαντικών προσκλήσεων του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023–2027, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των παρεμβάσεων «Π3-75.1 – εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας» και «Π3-73-1.2 - βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

Μετά τη συνάντηση, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δήλωσε:

«Είχα μία ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Έθεσα πρωτίστως το θέμα της λειψυδρίας στα νησιά και την αναγκαιότητα άμεσων παρεμβάσεων, προκειμένου να λυθεί και το ζήτημα της άρδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησα να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της προμήθειας και εγκατάστασης μονάδων αφαλάτωσης υφάλμυρου ή/και θαλασσινού νερού για τα νησιά, για αρδευτικούς σκοπούς.

Επίσης, ανέφερα στον κ. Τσιάρα τη σημασία του νέου προγράμματος ενίσχυσης νέων αγροτών, που ανέρχεται στις 44.000 € για κατοίκους μικρών νησιών με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους. Μάλιστα, το 70% του ποσού της στήριξης θα καταβληθεί με την ένταξη του παραγωγού στο μέτρο και το υπόλοιπο 30% με την πιστοποίηση της ορθής ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου. Αποτελεί πράγματι ένα ουσιαστικό μέτρο με αναπτυξιακό πρόσημο.

Υπογράμμισα επίσης ότι η αναμενόμενη πρόσκληση για την αγροτική οδοποιία των Δήμων, θα βοηθήσει σημαντικά στην προσβασιμότητα αγροτεμαχίων, που σε κάποια νησιά έχουν εγκαταλειφθεί και υπάρχει η πρόθεση να αξιοποιηθούν.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνολικά θα φθάσει στα 65.000.000 € και στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνω τους νησιωτικούς δήμους να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης».

Πηγή: skai.gr

