Μια νέα ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών, βάσει του άρθρου 25 του Ν. 5143/2024, ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με την οποία οι πολίτες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους σε 60 δόσεις από 24, που ήταν πριν.

Στη ρύθμιση υπάγονται κάθε είδους οφειλές που βεβαιώθηκαν ταμειακά έως 31/10/2024, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης την 31η Ιανουαρίου 2025.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του δήμου Αθηναίων, με χρήση κωδικών Taxisnet, στη διεύθυνση https://eservices.cityofathens.gr ακολουθώντας την εξής πορεία: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ -> ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ -> ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ, είτε δια ζώσης στο Πρωτόκολλο του δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος Όροφος, 9.00 - 14.30).

Η ρύθμιση αφορά:

1. Φυσικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τα κριτήρια του Ευάλωτου Οφειλέτη (Ν. 4738/2020 άρθρο 217), προσκομίζοντας Βεβαίωση Ευάλωτου Οφειλέτη (μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr), στα οποία παρέχεται το προνόμιο της απαλλαγής από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα, κατά ποσοστό ανάλογα με τη κλίμακα δόσεων που θα επιλέξουν για να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, ως εξής:

- εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 95%

- σε 2 έως 6 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 85%

- σε 7 έως 12 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%

- σε 13 έως 60 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75%.

2. Φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια του Ευάλωτου Οφειλέτη, καθώς και Νομικά πρόσωπα, χωρίς οποιαδήποτε απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και χωρίς οι δόσεις να επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

- Ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ.

- Η πληρωμή, είτε του εφάπαξ ποσού είτε της πρώτης δόσης, πραγματοποιείται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα γνώσης του οφειλέτη περί υπαγωγής του στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα.

- Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης.

- Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

- Προβλέπεται η έκδοση εντολής Άρσης της δέσμευσης ΑΦΜ προς την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) εάν ο οφειλέτης έχει καταβάλει: α) το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι 5.000 ευρώ ή β) το 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή από 5.000,01 ευρώ και άνω.

- Προβλέπεται η έκδοση εντολής επαναδέσμευσης του ΑΦΜ σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας από τις δόσεις.

- Αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις, οι οποίες έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα, όμως, από αυτές ποσά λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης.

- Σε περίπτωση μη καταβολής 2 συνεχόμενων δόσεων ή 3 δόσεων συνολικά, η ρύθμιση διακόπτεται και βεβαιώνονται εκ νέου τα οφειλόμενα, μαζί με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που έχουν διαγραφεί. Ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας γνωστοποιεί στην οικεία Δ.Ο.Υ. το συνολικά οφειλόμενο ποσό (αρχική οφειλή, πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους), το οποίο πλέον βεβαιώνεται σε αυτή και εισπράττεται με ευθύνη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

- Στην εν λόγω ρύθμιση μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου,

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε συνυποβληθεί αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

